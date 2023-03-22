 

Красное вино содержит антиоксиданты, которые помогают “сжигать” жир на животе

22.03.2023, 20:32, Разное
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Исследования показывают, что красные вина ассоциируются с меньшим количеством висцерального жира.

Висцеральный жир скрыт глубоко в брюшной полости и окружает жизненно важные органы, такие как печень, поджелудочная железа и почки. Жир может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как болезни сердца и диабет. Существуют диетические изменения, которые можно внести для уменьшения жира на животе. Исследования показывают, что популярные алкогольные напитки также могут иметь некоторые хитрости.

Игорь Строков, диетолог, специально сотрудничающий с МедикФорумом, говорит, что любимый напиток – красное вино. Употребление красного вина было связано с уменьшением количества висцерального жира. Красное вино возглавило список, когда речь зашла о роли алкоголя в образовании висцерального жира.

Красное вино богато антиоксидантами, называемыми фенольной кислотой и полифенолами. Ваш метаболизм усилится, если вы будете принимать антиоксиданты. В результате вы можете потерять больше веса и сжечь больше калорий. Снижая уровень антиоксидантов, антиоксиданты могут обратить вспять окислительный стресс. Это когда ваш организм производит гораздо больше свободных радикалов. Накопление висцерального жира, метаболические заболевания, такие как диабет и болезни сердца, связаны с окислительным стрессом.

Ресвератрол, антиоксидант, имеет особенно важное значение. Это растительное средство может уменьшить накопление жира, а также воспаление. Хотя красное вино обладает некоторыми большими преимуществами, оно все же имеет много недостатков. Чрезмерное употребление алкоголя может иметь как долгосрочные, так и краткосрочные последствия.


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