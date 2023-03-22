 

Продолжил содержать и подружил с новой женой: что стало с детьми Цекало от сестры Брежневой

22.03.2023, 20:23, Новости дня
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Сегодня, 22 марта, Александр Цекало отмечает день рождения. В свои 62 года он живет за границей и наслаждается семейной жизнью с молодой супругой Дариной Эрвин. Однако не секрет, что до встречи с ней шоумен был женат на Виктории Галушке. Развод пары стал настоящим шоком для общественности, ведь в семье подрастало двое маленьких детей…

Личная жизнь Александра Цекало всегда очень бурной. Шоумен не раз женился и разводился, часто крутил громкие романы и не спешил остепеняться. Но все изменилось в 2007 году, когда в его жизни появилась сестра певицы Веры Брежневой Виктория Галушка. Женившись на ней, ведущий забыл про старые привычки и стал примерным семьянином. По крайней мере, так думали его поклонники. А в 2018 году стало известно, что у Александра появилась другая.

Когда снимки шоумена в обнимку со жгучей брюнеткой Дариной Эрвин стали достоянием общественности, на влюбленных пачками посыпались гневные нападки. Поклонники обвиняли Цекало в том, что он бросил жену и двоих детей ради молодой пассии. Однако комментировать происходящее ни Александр, ни Виктория не спешили.

Вскоре шоумен женился на новой избраннице, перебрался в Лос-Анджелес и практически исчез из поля зрения поклонников. Наследники продюсера остались с матерью, которая ведет скрытный образ жизни и не делится личным. Несмотря на развод и переезд в другую страну, Цекало не перестал общаться с детьми. Однако встречаться у родственников получается крайне редко.

Продюсер продолжает поддерживать свою бывшую семью финансово и содержит наследников. Кроме того, знаменитый отец периодически забирает 14-летнюю дочку Сашу и 10-летнего сына Мишу к себе в гости. Александру удалось не только сохранить теплые отношения с детьми, но и подружить их с новой женой. Поговаривали, что Дарина быстро нашла подход к отпрыскам мужа и смогла с ними поладить.


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