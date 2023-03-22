“Разбил мне губу”: окровавленная Бузова стала жертвой нападения неизвестного за рубежом

Российская певица и ведущая Ольга Бузова вышла на связь из Африки, где сейчас продолжаются съемки очередного сезона проекта “Новые звезды в Африке” на ТНТ. По словам звезды, съемки в этот раз тяжело даются всем участиникам, их ждет много опасностей и неожиданностей, но ее сердце навсегда осталось в этой стране.

Съемки шоу проходят в провинции Лимпопо ЮАР. Вся съемочная группа и участники проекта живут непосредственно в саванне – на территории обитания диких зверей, в том числе буйволов, львов и леопардов. Иногда Бузовой приходится работать буквально по соседству с хищниками, что небезопасно.

В этом сезоне участников шоу “Новые звезды в Африке” ждут жестокие условия выживания и сложные испытания, которые не всем под силу преодолеть. Все необходимое для жизни они должны будут добывать себе сами и лишь что-то редкое можно будет купить в специальном магазине.

Ольга Бузова ведет проект вместе с комиком Михаилом Галустяном. По словам ведущей, ее напарник очень искренний и добрый человек, с которым приятно работать. В прошлом году Бузова даже выпустила песню “Михаил”, на которую ее вдохновил именно Галустян.

В ходе интервью Бузова также вспомнила неприятный момент из своей работы. Оказывается, однажды она стала жертвой нападения. Дело было на концерте в Дубае. Неожиданно какой-то мужчина выскочил на сцену и попытался вырвать у нее микрофон. “Разбил мне губу, но я все равно продолжала выступать”, – рассказала Бузова. Не удивительно, что сильная духом Оля даже с окровавленной губой смогла продолжить работу.