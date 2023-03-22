Скандалы: В Петербурге увеличилось количество ДТП с автобусами после старта транспортной реформы

В апреле 2022 года в Петербурге стартовала транспортная реформа, несмотря на нововведения Смольного, количество дорожно-транспортных происшествий только увеличилось

Нередко виновниками происшествий становятся распиаренные чиновниками «лазурные» автобусы. Согласно данным сайта Госавтоинспекции, за первые два месяца текущего года количество ДТП выросло на 75% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. В 2022 году в январе и феврале количество аварий с участием автобусов составляло 45 и 69 человек пострадали. В 2023 году показательны ухудшились – 79 ДТП и 86 пострадавших.

Примечательно, что в Смольном регулярно сообщают о снижении количества аварий с участием автобусов, отмечая положительное влияние транспортной реформы. Журналисты неоднократно критиковали губернатора Северной столицы Александра Беглова и его команду за провалы в транспортной сфере. Власти города не смогли в достаточном объеме компенсировать отсутствие «маршруток», на замену которым пришли «лазурные» автобусы. Кроме того, возможной причиной увеличения количества ДТП является непрофессионализм водителей.

Накануне, 22 марта на Балканской площади во Фрунзенском районе водитель «лазурного» автобуса выехал на пешеходную зону.

В СМИ регулярно появляются сводки об инцидентах на дорогах с участием петербургского общественного транспорта. Таким образом, позитивные отчеты Смольного о внедрении реформы транспорта и снижении ДТП, судя по всему, не соответствуют действительности.

Марина Малахова