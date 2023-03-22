Элегантно зачесываем назад или делаем пучок-хаос: простые прически с эффектом омоложения для модниц любого возраста

Независимо от того, сколько женщине лет, она все равно хочет выглядеть молодой и красивой. Ведь внешняя привлекательность — то залог уверенности в себе, хорошего и приподнятого настроения.

В качестве «омоложения» можно использовать не только косметику, но также и правильно подобранную прическу. Рассматриваем самые удачные варианты.

Многослойная стрижка

Актрисе Дженнифер Энистон 54 года, но вряд ли кто-то дает ей ее возраст. А все благодаря уходу за собой и правильно подобранному имиджу. Многослойная стрижка красиво обрамляет лицо, делая черты более мягкими. Светлые блики на локонах придают лицу здорового сияния.

Низкая мальвинка

Иногда самые простые прически являются самым удачным решением. Например, мальвинка. Такую укладку сможет сделать любая модница: даже не обладающая навыками парикмахерского искусства. Достаточно разделить волосы на пробор от уха до уха, собрать локоны сверху сзади и зафиксировать заколкой. Боковые прядки у лица оставьте ниспадать. Они будут обрамлять лицо.

Омбре

Если вы не готовы сделать себе новую стрижку, тогда попробуйте окрашивание с эффектом омоложения. Берите пример с актрисы Пенелопы Крус. Она сделала плавный переход от каштановых к светло-карамельным прядям. Прикорневой объем за счет начеса сделал укладку более стильной.

Пикси

С возрастом особенно важно избавляться от длинных локонов, которые обычно становятся ломкими, тусклыми и безжизненными. Такая шевелюра однозначно выдает приближение старости. То ли дело стрижка пикси. Волосы хоть и короткие, зато они здоровые, живые, блестящие. С такой прической вы однозначно сбросите 5-10 лет.

С зачесом назад

Актриса Кейт Бланшетт — всегда воплощение стиля и элегантности. На красных ковровых дорожках она демонстрирует поистине безупречные образы. Один из таких — прическа с начесом у прикорневого объема. При том все волосы собраны сзади и аккуратно сплетены в косу.

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Небрежный пучок

Как видно на примере вышеупомянутых причесок, нигде мы не наблюдаем укладки «волосинка к волосинке». Это правильно: чтобы сделать образ более живым, естественным и озорным, без творческого беспорядка на голове никак не обойтись. Потому если надумаете сделать высокий пучок, то не приглаживайте волосы к голове. Пусть отдельные прядки выбиваются, а сам пучок будет слегка распадаться. Получится очень милый и озорной образ.

Боб

Слоистый боб с длиной волос от подбородка до плеч — удачная прическа для представительниц прекрасного пола всех возрастов.

Пышная укладка, живые вьющиеся локоны — это то, что однозначно помогает визуально омолодиться. Не убирайте боковые прядки за ушки. Пускай локоны красиво обрамляют лицо с двух сторон.

Тогда не будут сильно видны мимические морщинки и неидеально ровный овал лица.

Длинная челка

Обычно с возрастом появляются «гусиные лапки» возле глаз. Чтобы скрыть подобные изъяны многие возрастные модницы начинают носить солнцезащитные очки на постоянной основе. Однако помимо того аксессуара можно просто удачно подобрать прическу. Например, отрастить длинную челку, которая будет закрывать проблемные участки возле уголков глаз.