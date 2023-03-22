С кожаной рубашкой и остроносыми туфлями: с чем носить модные брюки хаки этой весной

В каждом сезоне есть свой доминирующий оттенок. Весной 2023 в моду уверенно входят брюки цвета хаки. Это самый свежий тренд. Они представлены в большом ассортименте и в разных фасонах: карго, прямого кроя, укороченные и длинные, из денима, вельвета и т. д. Разбираемся, с чем лучше всего сочетать такую деталь гардероба трендового цвета хаки.

Монохромный лук

Самое простое решение – сочетать брюки хаки с другой одеждой цвета хаки. У вас получатся стильные монохромные образы. Например, штаны прямого кроя хорошо смотрятся с водолазкой и с блейзером или пиджаков оверсайз. Дополните лук элегантными туфлями и сумочкой правильной геометрической формы (если предполагается офисно-деловой образ). Кстати, сумка может по цвету отличаться от одежды, чтобы стать акцентной деталью в образе.

В стиле преппи

Если вам нравится стиль ученицы старших классов или студентки, тогда сочетайте брюки хаки с высокой посадкой с укороченным свитером серо-зеленого оттенка. Такой образ удачно дополнят мокасины или лоферы. При желании можете подчеркнуть талию с помощью поясного ремня. Этот аксессуар может отличаться по цвету, как и в предыдущем случае.

В улично-спортивном стиле

Если вам нужен неформальный образ, тогда берите за основу брюки-карго. Эти штаны с накладными карманами прекрасно смотрятся с худи или толстовкой. Дополните наряд кроссовками или кедами, бейсболкой, рюкзаком, солнцезащитными очками.

В плане цветовой гаммы придерживайтесь правила, описанного в первом пункте. Хаки – такой оттенок, который лучше всего сочетается с одеждой в зеленых и коричневых тонах.

Образ бизнесвумен

Брюки цвета хаки, независимо от того, из какого материала изготовлены, хорошо смотрятся с кожаной одеждой нейтральных оттенков. Создайте элегантный лук из укороченных штанов с высокой посадкой, черной кожаной куртки и остроносых туфель (на главном фото). Для образа бизнесвумен нужно будет дополнить наряд практичным аксессуаром в виде сумочки. Сейчас, кстати, в моде сумки-саквояжи — ретротренд, вернувшийся к нам из середины прошлого века.

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Тотал деним

В том году джинсовая одежда актуальна как никогда. Поэтому вы смело можете создавать эффектные образы из вещей, которые пошиты из денима. Причем изделия допускаются разных оттенков. Если у вас штаны цвета хаки, тогда куртка или рубашка могут быть джинсовыми. Если дополните наряд джинсовой сумкой, тогда у вас получится идеальный комплект. Что касается обуви, то здесь можно остановиться на универсальном беспроигрышном варианте – черных кожаных ботинках.

В ковбойском стиле

Брюки цвета хаки (широкие и свободные в бедрах), заправленные в высокие сапоги — это уже прямой намек на ковбойский стиль. Добавьте в качестве верха свитер или вязаный жилет (можно и то и другое). Если хотите сделать лук более гламурным, тогда остановите выбор на обуви с анималистичным принтом.

В стиле кэжуал

Если вы хотите совместить комфорт и эстетику и сделать образ формальным, но не слишком строгим, тогда возьмите на вооружение эту идею. Сочетайте укороченные брюки хаки с белой блузой или рубашкой и с джинсовым жилетом. Дополните наряд ботинками, лоферами или челси.

В стиле бохо

Если у вас брюки с высокой посадкой, если они достаточно свободные и широкие, тогда сочетайте их с укороченной блузой. Трендовый вариант — это блуза с этническим принтом и с рукавами-воланами. У вас получится прекрасный образ в стиле бохо.

Образ туриста

Путешественники для удобства выбирают комфортную одежду, не стесняющую движений. А еще практикуют многослойные образы, ведь приходится переезжать с места на место, а в разных локациях – своя погода. Вы тоже можете создать комфортный и непринужденный лук, сочетая брюки хаки с длинным оранжевым кардиганом и кроссовками или босоножками.