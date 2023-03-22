 

Госдепартамент США: уголовное дело против судей МУС в России – выпад против международного права и давление на суд

22.03.2023, 19:33, Разное
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Государственный департамент США осудил решение Следственного комитета России завести дело в отношении судей Международного уголовного суда. Подобная практика является «выпадом против системы международного права», говорится в заявлении.

Уголовное преследование судей МУС носит незаконный характер и свидетельствует о попытке Москвы надавить на лиц, осуществляющих независимое правосудие, отметили в Вашингтоне.

«Выражаем поддержку судьям Кариму Ахмаду Хану и остальным, которые стали фигурантами незаконно заведённого уголовного дела в России. Призываем их не поддаваться давлению и продолжать независимое расследование военных преступлений, поддерживать принцип правосудия и справедливости для всех, – объявили в Госдепе. – Требуем от российских властей немедленно прекратить давление на суд, оказывать ему всяческое содействие и способствовать наказанию виновных в кратчайшие сроки».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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