 

Звезда комедии “Она — мужчина” Аманда Байнс попала в психиатрическую клинику

22.03.2023, 19:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американская актриса Аманда Байнс, известная по комедиям “Она — мужчина” и “Любовь на острове”, оказалась в психиатрической больнице. По информации TMZ, 36-летнюю артистку поместили в клинику после того, как она разгуливала по улице обнаженной. Девушка остановила проезжавший мимо автомобиль и призналась водителю, что впала в психоз. После этого она позвонила в службу спасения.

Байнс увезли в полицейский участок. Там специалисты по психическому здоровью решили, что ей требуется стационарное лечение. По информации источников, актриса пробудет в госпитале несколько дней. Год назад Байнс вышла из-под опеки родителей.

Они были ответственны за взрослую дочь на протяжении последних девяти лет. Причиной такого решения стало состояние ментального здоровья Аманды, а именно — ее биполярное расстройство. Байнс уже проходила лечение в психиатрической клинике. Туда актрису поместили после серии инцидентов, в ходе одного из которых она разожгла костер у дома соседей.

В 2018 году в интервью Байнс призналась, что страдала от зависимостей. Она принимала наркотики и рецептурные медикаменты. Звезда комедийных фильмов 2000-х выразила надежду, что, преодолев трудности, она сможет вернуться в кино. В 2023 году Байнс планировала принять участие в конференции “90s Con” и выступить на встрече поклонников телешоу “All That” 18 марта. Однако актриса не появилась на мероприятии, сославшись на недомогание.

В прошлом году Аманда Байнс начала обучение на мастера маникюра. Об этом она сообщила в своих социальных сетях. 36-летняя актриса опубликовала фотографии и видео из учебного заведения. Звезда нулевых добавила, что, помимо изучения оказания услуг в сфере бьюти-индустрии, она продолжит заниматься собственном бизнесом. В том числе в ее планах — развитие линейки одежды и ароматов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09.22 / Учимся подбирать осеннюю обувь под модные джинсы сезона: комбинации, улучшающие силуэт

07.08.22 / Наталия Медведева поделилась впечатлениями после третьих родов

31.12.21 / Мнение: Топ-флудеры 2021

21.07.22 / Володин рассказал о целях Байдена в Украине

25.05.22 / Мнение: Наслаждение садизмом?

25.12.22 / Беглов сделал традицией дарить петербуржцам на Новый год провальные реформы

04.02.21 / Принц Гарри и Меган Маркл представили вторую рождественскую открытку

13.03.22 / Мнение: Рогозина посадят за милитаризм?

22.12.21 / Собаки оказались лучшими «врачами» психического здоровья своих владельцев в пандемию

04.01.21 / Из-за технического сбоя россиянам придётся повторно оплатить все штрафы за нарушение ПДД в 2019 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика