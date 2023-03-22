 

От “Малышкиной сказки” до Формулы-1: 10 интересных фактов о Николае Фоменко

22.03.2023, 19:20, Разное
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Интеллигентная семья 

Николай родился в Ленинграде в очень интеллигентной семье. Отец актера, Владимир Иванович, был физиком-метрологом, а его имя числится в списке выдающихся людей XX столетия Кембриджской энциклопедии. Мама, Галина Николаевна, была талантливой балериной, однако из-за травмы мениска была вынуждена оставить карьеру мечты и работать инженером-строителем. 

Не кроткий нрав  

Еще в детстве стало понятно, что характер у Николая пробивной, ведь его исключили из детского сада. По крайней мере, сам он утверждает именно так. А все потому, что юный Фоменко организовал настоящее нападение на соседний детский сад. Даже вооружил своих товарищей игрушечными оружием и пистолетами, а где-то нашлись и погоны! В его школьном дневнике часто появлялись замечания. Самое забавное звучит так: “Товарищи родители! Сегодня ваш сын уронил на завуча шкаф. Завуч”.  

Судьбоносная экскурсия в планетарий  

Впервые на телевидение Николай Фоменко попал случайно в возрасте 7-ми лет. В тот день его класс ехал на экскурсию в планетарий. В метро к нему подошла женщина, которая протянула записку с телефоном и сказала, что она режиссер. Первоклассник отдал бумажку маме, они сходили на пробы — удачно. Именно так Николай попал на передачу “Малышкина сказка”. 

Кадр со съемок второго сезона “Предпоследней инстанции”
Тот самый двоечник 

В школе Николай учился плохо, часто получал двойки, правда, в основном, за поведение. А в аттестате у него было всего две четверки — за пение и физкультуру. Зато после появления “Секрета” в школу его уже приглашали лишь “для повышения авторитета” у распоясавшихся учеников. 

“Калтавость”

До поступления в институт Николай не выговаривал букву “р”. А когда на вступительных испытаниях приемная комиссия спросила абитуриента, планирует ли он избавиться от дефекта речи, Николай ответил, что готовится к образу вождя мировой революции.  

Бой-бэнд  

В свое время Николай основал настоящий бой-бэнд. Он познакомился с Максимом Леонидовым и Дмитрием Рубиным, всех троих объединила любовь к музыке — так появилась группа “Кристина”. Ребята были звездами студенческих концертов, но после выпуска из института Дмитрий ушел. Зато присоединились Алексей Мурашов и Андрей Заблудовский. Было решено переименовать группу. Так появился бит-квартет “Секрет”. “Блюз бродячих собак”, “Моя любовь на пятом этаже”, “Blues de Moscou”, “Сара Барабу”, “Привет!” — эти песни играли на всех советских дискотеках, их любят и помнят и сейчас. Однако, ко всеобщему сожалению, в 90-ые группа распалась. 

Николай Фоменко, Никита Тарасов, Павел Прилучный
Реслинг 

С 1998 по 2003 год на канале ТНТ транслировалось шоу “WCW Monday Nitrо”, больше известное как “Титаны рестлинга”. Но, конечно, многим эта передача запомнилась именно комментариями Николая Фоменко. 

Формула-1 

В 1994 году Николай занялся проектом “Гонки на выживание”, после чего понял, что автоспорт — это новое хобби. Причем настолько серьезное, что позднее актер получил звание чемпиона России, а также несколько международных призов. В 2007 году Фоменко создал компанию Marussia Motors. А в 2011 году он стал директором российского департамента “Формулы-1”.  

“Беспринципные”

В 2020 году Николай Фоменко начал сниматься в одной из самых обсуждаемых комедий по рассказам писателя Александра Цыпкина “Беспринципные”. Сериал повествует о забавных случаях из жизни обитателей Патриков, а еще, если верить писателю, примерно 70% историй — это правда: например, про любовницу, улов из магазина и “рыбалку” в пруду. Николай сыграл одну из главных ролей — неверного мужа, но любимого всеми генерала ФТС Хадякова.  

“Предпоследняя инстанция” 

В “Предпоследней  инстанции” Николай Фоменко сыграл Ивана Кулибина — да-да, именно того, который в XVIII веке изобрел винтовой лифт, прожектор и водоходное судно. Правда, на этот раз персонаж Николая работает в Управлении по распределению душ, но все равно регулярно создает новые изобретения, например, волшебное перо, и больше всего на свете мечтает сконструировать лучший в мире русский автомобиль. 

Получится ли это у героя Фоменко в новом сезоне, смотрите в продолжении сериала “Предпоследняя инстанция” с 20 марта на ТНТ.   

Кадр со съемок второго сезона “Предпоследней инстанции”


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