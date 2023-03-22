“Приходила прокуратура”: Блиновская попала под раздачу после проверок разбогатевших блогеров

Недавно популярная блогерша елена Блиновская дала скандальное интервью журналистке Ксении Собчак, которое потом обсуждала вся Россия. В беседе с ведущей блогер призналась, что зарабатывает на своем блоге бешеные суммы, а потом россияне ее стали подозревать в нечестности как очередную инфоцыганку. Тем не менее, доходы Блиновской продолжали расти.

Наконец до жирующих блогеров добралась налоговая. Первым громким уголовным делом стала проверка деятельности блогерши Валерии (Лерчек) Чекалиной и ее мужа. Оказалось, что семья дробила денежные потоки на разные счета и уходила от уплаты налогов. В итоге они задолжали государству 300 миллионов рублей. Известно, что Лерчеку и ее мужу грозит от трех до семи лет лишения свободы.

На днях появилась информация о том, что Блиновская якобы попала под раздачу, и ее якобы обманутые подписчицы пожаловались на нее в Генпрокуратуру. В разговоре с Пятым каналом блогер заявила, что проверки блогеров действительно идут, причем уже около года. Но она не имеет к этому отношения.

“Ко мне прокуратура приходила несколько раз, и мы каждый раз разворачивали их с полностью предоставленными документами. Они ничего нам не могли сказать”, – подчеркнула Блиновская.

Она уверена, что чиста перед законом, и придраться к ней будет невозможно.