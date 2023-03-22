 

“Я беременна”: положившая руку на живот Тодоренко объявила о новом счастье

22.03.2023, 18:55, Новости дня
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Ведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов в браке уже четыре года. Пара является одной из образцовых в российском шоу-бизнесе. Они никогда не скандалят, не выносят сор из избы и гармонично развиваются. В семье двое детей. Старшего сына Михаила Тодоренко родила три года назад. Второй сын Мирослав родился летом прошлого года.

Регина активно ведет соцсети и делится с поклонниками опытом материнства. Порой она шокирует людей чрезмерными откровениями о семейной жизни и быте. Одной из самых странных ее историй был рассказ о том, как она рожала младшенького в присутствии старшего сына.

На днях Регина Тодоренко призналась, что март для нее особенный месяц. С этим периодом у нее связано очень многое, в том числе мощные перемены в жизни и новое счастье.

“Этот март март – один из самых важных в моей жизни! Во-первых, именно в марте я забеременела. Во-вторых, ровно через 5 лет именно в марте рождается моя книга сказок. В третьих, какой красивый проект мы готовим. В-четвертых, полным ходом идет подготовка сразу к двум премиям”, – написала Регина Тодоренко.

В то же время март выдался для звезды довольно тревожным. На днях ее младший сын Мирослав нырнул в бассейн глубиной 50 см и заработал себе большую шишку на лбу. В итоге пришлось вызывать скорую, а Тодоренко настолько перенервничала, что даже всплакнула. “Жизнь меня к этому не готовила”, – отметила звезда.

К истории звезда прикрепила видео, на котором предстала в роскошном синем платье в пол. На бедре красовался огромный разрез, который открывал ее стройные ноги.


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