Весной носим прямые джинсы в деловых образах и с перекрещивающимся поясом

Джинсы прямого кроя являются деталью базового гардероба. С ними можно создавать образы в любом стиле, за это их любят модницы. Но как сделать так, чтобы луки не получались банальными? Вдохновляемся эффектными аутфитами и берем на вооружение простые идеи.

С ковбойскими сапогами

Красивый весенний наряд в уличном стиле получается при сочетании джинсов прямого кроя с ковбойскими сапогами. Если изделия будут отличаться по цвету, это даже лучше. Не заправляйте джинсы в обувь, чтобы не выглядеть старомодно.

С блейзером и балетками

Для создания наряда в стиле офисный кэжуал сочетайте джинсы с рубашкой на пуговицах и блейзером оверсайз. Из обуви будут уместны балетки. Отдавайте предпочтение вещам сине-белой цветовой гаммы. Они лучше всего подходят для деловых луков.

Вы также при желании можете в качестве верхней одежды использовать пальто.

Аксессуар в виде шарфа также будет уместен.

С кожаной курткой и ботинками на каблуках

Джинсы прямого кроя необязательно должны быть облегающими. Вы можете носить чуть мешковатые штаны для создания более непринужденного лука. Сочетайте их с кожаными курткой и ботинками на каблуках.

С укороченным свитером

Мешковатые джинсы прямого кроя с низкой посадкой — это прекрасная возможность продемонстрировать плоский живот. В связи с этим в качестве верха подбирайте что-то короткое. Например, в прохладную погоду это может быть укороченный свитер, худи или толстовка. Летом можно надевать кроп-топ.

С перекрещивающимся поясом

Очень модный тренд задала фэшн-блогер Тесса ван Монтфорт. Она презентовала наряд из джинсов с перекрещивающимся поясом, кроп-топа и куртки. Именно деталь в виде пояса сделала образ поистине уникальным и самобытным. Благодаря этому нюансу лук не получился старомодным.

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С футболкой

Самый простой вариант — это сочетать джинсы с футболкой. Чтобы наряд получился более современным, сделайте ставку на монохром. Подберите футболку в тон к джинсам. Например, красиво смотрится комплект из одежды молочного цвета. Принт на футболке только приветствуется. Главное, чтобы это не был логотип какого-нибудь известного бренда.

С другой стороны, приверженцы классики могут остановиться на наряде из обычных синих или голубых джинсов и белой хлопчатобумажной футболки.

Для велопрогулки – вообще лучший вариант.

С майкой и с элегантными босоножками

Чтобы создать романтичный лук для свидания, добавьте к джинсам прямого кроя майку в горошек или в цветочек. Верх может быть с ажурными вставками или с рюшами. Дополните наряд элегантной остроносой обувью.