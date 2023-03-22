 

Построим из картошки дом и в нем на Марсе заживем!

22.03.2023, 18:17, Разное
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Марсианские поселенцы могут использовать картофель для строительства своих домов. Только разработчики сего ценного предложения, сделав специальный материал, слабо представляют, откуда люди будут там получать картошку.

Специалисты из Манчестерского университета создали особый вид марсианского строительного материала под названием StarCrete, чем и порадовали землян: дескать, для его изготовления нужны только картофель, щепотка соли и немного космической пыли, а сам он будет вдвое прочнее обычного бетона, причем за основу можно брать простые материалы.

Короче, StarCrete будет легким и дешевым в производстве. Доктор Алед Робертс, возглавлявший исследование, позабыл добавить, что земной легкости и дешевизны вовсе не так просто добиться на Марсе, и пояснил выбор картофеля:

«Поскольку крахмал будет производиться для питания астронавтов, стоило бы рассмотреть его, а не человеческую кровь как связующее вещество».

Исследователь полагает, что сегодняшним строительным технологиям нужна будет длительная разработка, серьезные затраты энергии и к тому же тяжелое технологическое оборудование. Все это увеличивает сложность и стоимость миссии. StarCrete же этого ничего не требуется. Заявляя, что созданный командой материал упрощает и удешевляет миссию, способствуя ее осуществлению, Робертс опирается опять же на земные данные.

В 25 кг обезвоженного картофеля, помещающегося в мешке, достаточно крахмала для создания полутонны StarCrete, говорится в сообщении об исследовании, опубликованном в Open Engineering. Правда из одного мешка можно сделать всего примерно 213 кирпичей, а для дома с тремя спальнями их требуется около 7500. А сколько для целого поселения первопроходцев?

Сейчас группа работает над тестированием StarCrete в качестве земного строительного материала в надежде, что однажды его можно будет использовать и вне родной планеты. Понятно, что самая большая проблема — найти надежный способ выращивания картофеля на Марсе. А отыскать его должны будут сами поселенцы, если они, конечно, хотят основать постоянную колонию.

В марте 2018 года США поручили НАСА отправить людей на Марс через 15 лет, то есть к 2033 году, однако, принимая во внимание огромное количество препятствий, с которыми сталкивается человечество в гонке к Красной планете, более вероятно, что это будет достигнуто к 2035 году или позже. Последнее гораздо более вероятно.

Ну а учитывая, что возить космическими челноками картофельное сырье накладно, было бы пока недурно накормить этим ценным продуктом население голодающих земных стран.

Источники информации и фото: dailystar.co.uk, vk.com

Ненадежный источник: РИА Fognews


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