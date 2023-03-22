 

Эд Ширан рассказал о том, что чуть не довело его до самоубийства

22.03.2023, 17:55, Разное
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Один из самых известных музыкантов в мире, британский певец Эд Ширан, сделал откровенное заявление. В интервью изданию Rolling Stone исполнитель признался, что столкнулся с суицидальными мыслями в 2022 году после смерти своего лучшего друга Джамала Эдвардса. Причиной трагедии стало употребление запрещенных веществ.

Мой лучший друг умер. Он не должен был. У меня в жизни всегда были по-настоящему черные полосы, но я вспомнил о них всех только тогда, — сказал певец, расплакавшись.

Он уточнил, что испытывал постоянный стресс с детства, когда над ним смеялись из-за очков, рыжих волос и заикания. После умер еще один друг Ширана, австралийский спортсмен Шейн Уорн.

Я чувствовал, что больше не хочу жить. И это чувство преследовало меня всю жизнь. Как будто тонешь и не можешь выбраться, — поделился он.

Супруга исполнителя Черри Сиборн уговорила Эда Ширана впервые в жизни обратиться к психотерапевту. Доктор помог артисту выбраться из тяжелой ситуации.

Обычно в Англии считают диким обращаться к психотерапевту. Но полезно поговорить с кем-то, выпустить пар и не чувствовать за это вины, — уточнил он.

Напомним, Эд Ширан и его жена Черри Сиборн воспитывают двух дочерей — 2-летнюю Лиру Антарктиду и 9-месячную Юпитер. Оказалось, что супругам пришлось пройти через серьезное испытание. Во время беременности у его возлюбленной развилась опухоль. По словам музыканта, болезнь прогрессировала стремительно.


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