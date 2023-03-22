 

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась для обложки глянца в кружевном белье

22.03.2023, 17:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Дева Кассель, дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, уже несколько лет делает уверенные шаги в модельном бизнесе. Девушка принимает участие в многочисленных показах и фотосессиях. Недавно она стала героиней апрельского выпуска британского издания Wonderland и появилась на обложке журнала в ярком образе. Автором фотографий выступила Эллен фон Унверт.

Кассель примерила несколько нарядов от Dior. Дева появилась на обложке в черной юбке и кружевном бюстье. На голове у модели была черная вуаль, напоминающая фату. Образ дополнили сияющие украшения Cartier — колье и серьги с россыпью бриллиантов.

Затем съемка переместилась на улицу. Дочь звездных родителей примерила черное кружевное мини-платье. Дева сочетала его с полупрозрачными гипюровыми перчатками и кожаными сапогами. Кассель украсила шею крупным меховым чокером. Моника Беллуччи восхищается успехами своей дочери. Именно она опубликовала в соцсетях серию новых кадров и поздравила Деву. Поклонники звездной семьи высказали множество комплиментов девушке.

Хорошие новости о дочери — радость для мамы. Очень эффектно и сексуально.

В этой семье самые красивые женщины. Дева взяла лучшее от родителей.

Сказочная внешность! Эти кадры на самом деле завораживают, — высказались пользователи.

Монике и Венсану удалось сохранить добрые отношения после расторжения брака в 2013 году. Их общие дети приняли и полюбили новую супругу отца, модель Тину Кунаки, и кровную младшую сестру по отцу – Амазони. В апреле малышке исполнилось три года, однако родители тщательно ее скрывают от общественности. Также в прошлом году Венсан и Дева вместе праздновали 25-летие Тины Кунаки и с удовольствием публиковали совместные снимки.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10.22 / Посол ФРГ в НАТО – альянс не хочет активно участвовать в боевых действиях на Украине

30.01.23 / Не вникайте в чужие драмы: небольшие, но важные шаги на пути внутренних перемен к лучшему

12.02.21 / Инсайдеры: Ким Кардашьян проведет День всех влюбленных не с Канье Уэстом

11.12.22 / Компания Hyundai сертифицировала в РФ электрический кроссовер Hyundai Ioniq 5

16.02.22 / Нельзя передавать кольцо из рук в руки, чтобы не нарушить свою счастливую жизнь

10.09.22 / Тощая как скелет Гагарина выдала рецепт сытного ужина: Ест и не толстеет

22.12.21 / «Возгорания случались, но справлялись своими силами»

08.01.23 / Мнение: Медведев обещал…

07.10.20 / «Оседание литосферной плиты» – определена причина экологической катастрофы на Камчатке

29.07.22 / Додон потребовал, чтобы Санду уволил правительство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика