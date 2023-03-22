Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась для обложки глянца в кружевном белье

Дева Кассель, дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, уже несколько лет делает уверенные шаги в модельном бизнесе. Девушка принимает участие в многочисленных показах и фотосессиях. Недавно она стала героиней апрельского выпуска британского издания Wonderland и появилась на обложке журнала в ярком образе. Автором фотографий выступила Эллен фон Унверт.

Кассель примерила несколько нарядов от Dior. Дева появилась на обложке в черной юбке и кружевном бюстье. На голове у модели была черная вуаль, напоминающая фату. Образ дополнили сияющие украшения Cartier — колье и серьги с россыпью бриллиантов.

Затем съемка переместилась на улицу. Дочь звездных родителей примерила черное кружевное мини-платье. Дева сочетала его с полупрозрачными гипюровыми перчатками и кожаными сапогами. Кассель украсила шею крупным меховым чокером. Моника Беллуччи восхищается успехами своей дочери. Именно она опубликовала в соцсетях серию новых кадров и поздравила Деву. Поклонники звездной семьи высказали множество комплиментов девушке.

Хорошие новости о дочери — радость для мамы. Очень эффектно и сексуально.

В этой семье самые красивые женщины. Дева взяла лучшее от родителей.

Сказочная внешность! Эти кадры на самом деле завораживают, — высказались пользователи.

Монике и Венсану удалось сохранить добрые отношения после расторжения брака в 2013 году. Их общие дети приняли и полюбили новую супругу отца, модель Тину Кунаки, и кровную младшую сестру по отцу – Амазони. В апреле малышке исполнилось три года, однако родители тщательно ее скрывают от общественности. Также в прошлом году Венсан и Дева вместе праздновали 25-летие Тины Кунаки и с удовольствием публиковали совместные снимки.