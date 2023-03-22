Microsoft расширила интеллектуальные возможности своей поисковой системы Bing

Microsoft улучшила функциональность поиска в Bing, встроенном браузере и Edge. Microsoft также добавила генератор изображений Image Creators. Он основан на нейронной сети Open AIs DALL-E. Об этом пишет The Verge.

Чатбот Microsoft в настоящее время поддерживает три режима общения: сбалансированный, творческий и точный. Для генератора изображений будет работать только первый режим общения. Чатбот с функцией Image Creator может создавать изображения из полученных описаний.

Юсуф Мехди из отдела потребительского маркетинга Microsofts объяснил технологию следующим образом: “Введя описание изображения и предоставив контекстные данные, такие как местоположение и выбор художественного стиля, Image creator создаст изображение, используя ваше собственное изображение”.

Microsoft разрешает запрашивать создание любого изображения, но только если оно “потенциально опасно”. Компания не дала никаких определений этих изображений в данном случае.”Газета.Ru”, российский сайт, ранее заявила, что Microsoft запустит свой собственный магазин мобильных игр, чтобы конкурировать с Apple и Google.