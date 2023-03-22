Польские разработчики поделились своим волнением по поводу выхода новой игры во вселенной “Ведьмака”

CD Projekt RED, польская компания, объявила на своем сайте о пересмотре концепции игры под кодовым названием Sirius. Известно, что она связана с серией игр Witcher.

The Molasses Flood – это студия, которая занималась разработкой Sirius. Отмененная команда работала около года. За этот период CD Projekt RED потратила на прототип почти 10 миллионов долларов, или 42,9 миллиона злотых. Оценив потенциальную коммерческую ценность ранней версии, поляки решили перезапустить проект. Не сообщается, что именно не понравилось компании.

На данный момент о Sirius имеется очень мало информации. Изначально это была сюжетная игра, ориентированная на кооперативное прохождение. Проект CD Projekt RED “Ведьмак” создавался для самой большой аудитории.