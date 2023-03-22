 

WhatsApp получил крупное обновление

22.03.2023, 17:40, Разное
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В рамках своего крупного обновления WhatsApp теперь имеет новые функции. Одна из них позволит вам видеть общие группы других пользователей WhatsApp. В официальном блоге сообщается, что эта функция доступна.

Разработчики утверждают, что навигация по группам станет проще, а у администраторов появится более понятный способ управления ими. В WhatsApp пояснили, что функция была создана для того, чтобы администраторы групп могли управлять их конфиденциальностью.

Администраторы смогут, например, отклонять или принимать запросы участников после установки обновления. Это можно сделать либо через ссылку приглашения, либо изнутри сообщества.Пользователи теперь смогут видеть все общие группы и проверять статус своей группы у друзей. По словам авторов мессенджера, это будет полезно, если им нужно узнать, в какой группе состоит их знакомый, или если они хотят просмотреть полный список общих групп.

Согласно блогу, обновление со всеми новыми функциями будет доступно по всему миру для пользователей Android и iOS в ближайшие несколько недель.


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