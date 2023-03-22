Операция «Террор»

Обыски в «Мемориале»* не имеют законных оснований ни с точки зрения Уголовного, ни с точки зрения Уголовно-процессуального кодекса.

Общество «Мемориал»* было создано в 1988 году с целью защиты памяти жертв сталинского террора, исследования практик политических репрессий и предотвращения их повторения. Первой акцией «Мемориала» стал сбор многих тысяч подписей под заявлением об установке памятника жертвам политического террора — им стал «Соловецкий» камень возле Политехнического музея.

Этот камень так намозолил глаза тем, кто сидит в здании напротив, что спустя 35 лет государство решило ответить «Мемориалу» террором на антитеррор.

Акция «Возвращение имен» на Лубянской площади, 2019 год. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Сегодняшние обыски у остающихся в Москве сотрудников организации и в помещении на Каретном Ряду, откуда «Мемориал» был выселен по решению Верховного суда о его ликвидации в начале 2022 года, иначе как террором называть нельзя.

На 21 час 21 марта известно о двух уголовных делах. Одно дело по статье 280.3 (повторное распространение «фейков о вооруженных силах РФ») возбуждено против Орлова, другое по статье 354.1 (о реабилитации нацизма) в отношении «неустановленных лиц» — по нему пятеро сотрудников организации допрошены в качестве свидетелей и отпущены. С них взяты подписки о неразглашении данных предварительного следствия. Ян Рачинский на момент написания текста был еще на допросе.

Орлов сознательно шел на риск, как делал еще и в советские годы, распространяя листовки против войны в Афганистане.

Председатель «Мемориала» Олег Орлов во время перерыва в следственных действиях. Кадр: Василий Полонский / «НО. Медиа из России»

Он дважды с марта 2022 года привлекался к административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП за «публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан…» — за пикеты, а повторное совершение аналогичных действий образует уже уголовный состав. Конкретно ему вменяется пост в фейсбуке** с переводом его же статьи, опубликованной во французской газете.

Основанием для «процессуальных действий» в отношении всех остальных стало дело по статье о «реабилитации нацизма», а поводом — упоминание среди многих тысяч восстановленных имен жертв сталинских репрессий троих лиц, действительно содержавшихся в страшных лагерях ГУЛАГа, но до этого как-то (а в передаче точных сведений из архивов спецслужб «Мемориалу» было отказано) сотрудничавших с нацистскими оккупантами. Этот аргумент Генпрокуратура приводила до кучи еще на заседании Верховного суда в ноябре 2021 года о ликвидации, ссылаясь на сообщение некоего житель Израиля, чью информацию подхватила в РФ ветеранская НКО.

Группа поддержки «Мемориала» у суда в день рассмотрения апелляции. Фото: Анастасия Цицинова / «Новая газета»

Даже если игнорировать понятия общественной опасности и малозначительности из Общей части УК, которые прочно забыты силовиками и судом (давшим санкцию на обыски), оснований для возбуждения уголовного дела здесь нет.

Статья 354.1 УК подразумевает умышленные действия, которых никто из сотрудников «Мемориала» (допрашивай — не допрашивай) не совершал.

Оснований для процессуального действия «обыск» тоже нет: никто ничего не скрывал, более того, «Мемориал» специально запрашивал информацию об этих троих в государственных архивах с целью исправить возможную ошибку.

Дело, как говорят следователи, «не имеет судебной перспективы» — так для чего вот это все: обыски с болгаркой наготове, приводы чуть ли не в наручниках, подписки о неразглашении невесть чего, изъятие значка «пацифик» у Орлова и выданного в 1999 году иностранного паспорта советского образца у Александры Поливановой? (Другие красочные детали наверняка еще появятся завтра.)

Для террора. Он возвращается — но рано или поздно вернется и «Мемориал».

Леонид Никитинский,

обозреватель «Новой газеты»

* Внесен властями РФ в реестр «иноагентов» и ликвидирован. Но получил Нобелевскую премию мира в 2022-м году.** Принадлежит компании Meta, чья деятельность в РФ признана экстремистской и запрещена.

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