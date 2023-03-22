Граждане, сдавшие биометрические данные для проезда в московском метро, смогут оплачивать товары улыбкой

Жители и гости Москвы, которые сдали персональные биометрические данные для проезда в столичном метрополитене, смогут воспользоваться ими и при покупках магазинах.

Если гражданин посещает супермаркет и проходя мимо кассы улыбается, стоимость приобретённых им товаров будет списана с его банковского счёта автоматически, чек придёт на телефон. Для отмены операции необходимо показать на кассе язык.

По словам представителя департамента транспорта Москвы, нововведение стало возможным благодаря кропотливой работе ведомства.

– Изначально мы хотели использовать распознавание моргания – согласие – двумя глазами, отказ – одним, но граждане каждый раз моргали разными глазами и нам пришлось часто перенастраивать систему, – рассказал чиновник. – Сегодня к системе оплаты лицом подключены все торговые точки, которые используют биометрические сканеры на кассах. Как только ваша очередь подошла на кассе и в ответ на эмоцию кассиру система не реагирует с первого раза – можно улыбнуться или показать язык чуть подольше. В дальнейшем система будет использована для волеизъявления на избирательных участках и подписи любых документов.

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