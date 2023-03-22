 

Москвичи тратят на бизнес-класс 22 млн

22.03.2023, 17:30, Новости дня
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В феврале средняя сумма сделки с квартирой класса “бизнес” в новостройках внутри МКАД составила 21,6 млн рублей, снизившись за год почти на 13%. Однако это не означает, что квартиры подешевели. На фоне сокращающихся доходов москвичи стали приобретать меньше “квадратов”.

Средняя сумма сделки с квартирами в новостройках класса “комфорт” за год снизилась на 7%, до 11,2 млн рублей.

Всего в новостройках классов “комфорт” и “бизнес” в последний месяц зимы было заключено 3 тыс. сделок ДДУ на общую сумму 43,4 млрд рублей. Общая площадь приобретенного жилья составила почти 147 тыс. кв. м.

Средняя площадь купленной квартиры класса “комфорт” в феврале составила 45,6 кв. м, в классе “бизнес” – 55,9 кв. м. Большинство сделок – 75% – было совершено с привлечением ипотеки.

За месяц стартовали продажи в трех проектах: ЖК “Кантемировский” в Царицыно (комфорт-класс) и проектах Upside towers в Бутырском районе и Soul в районе Аэропорт (бизнес-класс).


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