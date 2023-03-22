“Это дело нельзя оставить”: истязавший полуторагодовалого ребенка изверг готовится выйти на свободу

Чудовищная история произошла год назад в Сокулукском районе Чуйской области Киргизии. Полуторалетнего малыша с тяжелейшими травмами привезли в районную больницу.

Доставил мальчика его родной отец, ведь матери до крохи дела не было: она была увлечена своим сожителем, который и издевался над мальчиком. А бабушка, увидевшая внука по видеосвязи, чуть не сошла с ума от ужаса…

Она дала эксклюзивное интервью изданию Дни.ру.

“Это дело нельзя просто так оставить. Его надо освещать”, – взмолилась обеспокоенная женщина.

История начиналась банально: Алена и ее сын Николай поженились, родили сынишку Егора, но потом решили расстаться. Молодая мать ушла к своему начальнику, прихватив кроху.

Мужчина почему-то сразу невзлюбил Егора: кусал ребенка, заставлял стоять на горячих камнях, а также сломал ему ухо, нос, ногу, причинил смещение шейных позвонков, нанес черепно-мозговую травму и множественные ожоги.

Кроме того, бабушка малыша рассказывает, что Александр Самаркин поил ее внука алкоголем. Из-за развившейся зависимости у Егора атрофировались нервные окончания, но врачи утверждают что такая анестезия и спасла ребенка от смерти.

На злодея было заведено уголовное дело, однако тяжкие телесные повреждения упомянуты не были, лишь легкие. Летом прошлого года мужчину отправили в колонию на пять лет. В это же время над семьей Чумаковых начали издеваться неизвестные: их преследовали и угрожали, в результате чего им даже пришлось переехать жить в другой город.

Судебные тяжбы продолжаются до сих пор. Для бабушки Егора ужасом стало то, что

истязавший полуторагодовалого ребенка изверг готовится выйти на свободу. Ведь адвокат обвиняемого уже запросил оправдательный приговор. Иными словами собираются в ближайшее время освободить заключенного из-под надзора.

В связи в этим нужна помощь и огласка.