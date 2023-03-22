Скандалы: «Они просто прекращают работать»

Зачем Илон Маск запретил ВСУ использовать Starlink

ВСУ рассчитывали использовать интернет от компании Starlink Илона Маска для управления дронами и нанесения ударов по российским территориям. Однако после инцидента на базе ВМФ РФ в Севастополе в октябре прошлого года американская компания заблокировала такую возможность, пишет The Economist. По информации издания, Киев очень старается перехватить инициативу в «войне дронов», но пока ему не удается конкурировать с Москвой.

Компания Starlink американского миллиардера Илона Маска блокирует использование своих терминалов украинскими войсками над занятыми Россией территориями. Об этом пишет издание The Economist со ссылкой на источник в украинской военной разведке.

По информации журнала, изначально ВСУ хотели использовать связь Starlink для управления беспилотниками и ударов по российским тылам и территориям — поскольку спутники компании Маска работают в таких количествах и на таких частотах, которые российские системы радиоэлектронной борьбы могут заглушить с трудом.

В частности, издание утверждает, что именно эта брешь в обороне ВС РФ позволила осуществить атаку на базу Черноморского флота в Севастополе в октябре 2022 года с использованием морских беспилотников.

«Но господин Маск, явно обеспокоенный эскалацией из-за таких шагов, вмешался там, где российские технологии оказались неспособны. Starlink теперь использует геозонирование, чтобы заблокировать использование своих терминалов не только над занятой Россией территорией, но и над водой, а также когда терминал движется со скоростью более 100 км/ч», — говорится в статье.

По словам собеседника журнала, теперь, если терминал Starlink разместить на судне и выйти в Черное море, он попросту прекратит работать. В связи с этим украинские разработчики беспилотников и их операторы в ВСУ вынуждены использовать другие, более дорогие, системы связи для управления дронами.

The Economist отмечает, что, возможно, использование более совершенных систем связи позволит Киеву приблизиться к решению одной из стратегических задач, которые возлагаются на беспилотники — нанесение ударов в глубине российской территории.

«Успех атаки 28 февраля недалеко от Москвы предполагает, что Украина может приблизиться к рабочему решению», — пишет издание, имея в виду инцидент, когда в Коломенском районе Подмосковье упал боевой беспилотник. Тогда никто не пострадал, на земле разрушений также не было.

Анонимный источник журнала из украинского оборонно-промышленного комплекса утверждает, что в ближайшие недели и месяцы армия должна получить «значительный и высокотехнологичный потенциал». Однако даже это не позволит ВСУ свободно подлетать и наносить удары по объектам на российской территории.

«Русские очень, очень хороши в том, что они делают. Они используют черную магию в радиоэлектронной защите. Они могут глушить частоты, подделывать данные GPS, посылать беспилотник на неправильную высоту, так что он просто падает с неба», — объяснил собеседник.

Кроме того, российские БПЛА более эффективны в сегодняшнем вооруженном конфликте. The Economist приводит мнение военного эксперта и автора книги «Войны дронов» Сета Францмана. Он утверждает, что украинская программа боевых беспилотников все еще далека от того, чтобы соперничать с российской.

«Одной из проблем является доступ к боеприпасам воздушного базирования, поскольку Америка не хочет поставлять оружие, которое могло бы проникнуть вглубь России. На подручных средствах и изобретательности далеко не уедешь, хотя украинцы, конечно, стараются», — говорится в публикации.

Со ссылкой на украинского вице-премьера Михаила Федорова издание отмечает еще одну проблему при разработке и производстве дронов — дефицит двигателей. Их производят лишь несколько компаний в мире и Киев сейчас отчаянно конкурирует за эти комплектующие с Москвой. «Мы действительно чувствуем присутствие другой стороны здесь», — сообщил Федоров.

Михаил Котляр

Оригинал материала: “Газета.ру”