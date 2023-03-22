Пастельная подводка для глаз – хит весны: как добавить своему макияжу красок

Весна — самое время для ярких и экстравагантных образов. Если вам надоели сдержанные мейкапы в нюдовых тонах, тогда данный тренд точно придется вам по душе. Суть его заключается в использовании пастельной подводки для глаз. Оттенки могут разными: от бледно-розовых до насыщенных салатовых. Вдохновляемся красивыми идеями мейкапов.

Лаванда и сирень

Вариант для смелых и уверенных в себе девушек – это подводка лавандового или сиреневого оттенка. Нарисуйте с помощью такой косметики длинные стрелки, чтобы сделать макияж более выразительным. Если собираетесь на вечеринку, тогда можете нанести на подвижные веки и на область у внутреннего уголка глаза немного блесток. Наклеенные ресницы сделают ваш лук более драматичным.

Неоновый голубой

Для создания образа мечтательной и романтичной девушки используйте неоново-голубую подводку для глаз. Проведите стрелки так, чтобы кончики устремлялись чуть вверх, по направлению к вискам.

Такой макияж особенно подойдет рыжеволосым девушкам. Вы можете не добавлять ничего, кроме подводки. Тени не нужны: можно лишь нанести тушь для ресниц одним слоем.

Разноцветные стрелки

Это один из причудливых трендов, перекочевавших из прошлого года. Суть его заключается в том, чтобы нарисовать стрелки гораздо выше линии роста ресниц, даже выше подвижного верхнего века. Чтобы сделать эффектный макияж, используйте подводку разных цветов. Сделайте красивый переход от светло-молочного к неоново-голубому оттенку. Наклеенные ресницы в данном случае будут вполне уместны, сделают взгляд более выразительным (особенно если самые длинные реснички вы приклеите у внешней стороны глаз).

Графические стрелки

Еще одна разновидность стрелок и тренд прошлого и нынешнего года – это графические стрелки. Суть заключается в том, чтобы очертить контуры, но не заполнять пустоты. Линии просто обрамляют верхние подвижные веки. Такие стрелки будут смотреться особенно эффектно при использовании пастельной подводки для глаз.

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Веселый желтый

Если у вас карие глаза, то вы можете подчеркнуть их красоту с помощью желтой подводки. Нанесите косметику не на верхнее, а на нижнее веко, хорошенько растушуйте. Можете даже нарисовать желтым внутренние стрелки. Что касается верхнего века, то здесь можно использовать тени более нейтрального оттенка. К примеру, это может быть серый или коричневый цвет.

Бирюзовая нижняя стрелка

Если вы собираетесь на вечеринку, тогда вам точно стоит рассмотреть такую идею. Суть заключается в том, чтобы нарисовать нижнюю стрелку бирюзовой подводкой. Верхнее подвижное веко лучше покрыть светлыми блестящими перламутровыми тенями. Чтобы мейкап получился еще более экстравагантным, под надбровными дугами нарисуйте стрелки с переходом цвета от розового к фиолетовому. Дополните эффектный мейкап стразами. Эти детали можно приклеить в области внутреннего или внешнего века.

Радужный макияж

Это вариант для самых смелых и неординарных девушек. Макияж подойдет как для тематических вечеринок, так и для фотосессий. Суть заключается в том, чтобы пастельными подводками разных цветов нарисовать радужные полые стрелки. Вы также можете провести стрелки у внешних уголков глаз так, чтобы он немного заходили на переносицу.

Еще один вариант радужного мейкапа – это использование разных пастельных подводок в рандомном порядке. Линии рисуйте и на подвижном веке, и также снизу. Такое радужное обрамление сделает ваш лук более ярким, самобытным, по-весеннему жизнеутверждающим.

Прекрасно, если у вас есть веснушки. Это тот случай, когда макияж особенно мило смотрится при наличии темных пятнышек на лице. Если же веснушек нет, то их всегда можно аккуратно дорисовать карандашиком.