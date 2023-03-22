 

Никаких грейпфрутов со статинами: какие продукты с какими лекарствами лучше не мешать

22.03.2023, 17:10, Разное
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Прием лекарственных препаратов может дать ожидаемый эффект только при соблюдении соответствующих инструкций в рамках назначения врача. Обычно эти правила касаются принимаемых доз, времени и длительности лечения, но важно обращать внимание и на текущий рацион.

Есть сочетания продуктов питания и лекарственных препаратов, которых лучше не допускать. О них и пойдет речь ниже.

Грейпфрут и статины

Грейпфрутовый сок многие любят за его особый пикантный вкус, а некоторые люди вполне осознанно его пьют именно в лечебно-профилактических целях. Но если вы также принимаете препараты группы статинов, то от грейпфрута стоит вовсе отказаться.

Данный фрукт повышает концентрацию статинов в крови, что при употреблении соответствующих лекарств может вызвать серьезные побочные эффекты. Кроме того, есть риск негативно повлиять и на целевое действие самого препарата. В частности, такая комбинация противопоказана в случае приема симвастатина и аторвастатина.

Однако для любителей цитрусовых в целом прием статинов не доставит больших проблем. Грейпфрут – единственный фрукт с таким влиянием на организм, то есть его вполне можно заменять апельсином, ананасом или лаймом.

Молочные продукты и антибиотики

Диетологи рекомендуют избегать включения в меню молочных продуктов, если врач назначил фторхинолоны или тетрациклины. Это препараты группы антибиотиков, которые обычно назначают при бактериальной инфекции. Область поражения при этом особого значения не имеет. Речь может идти и о кожных заболеваниях, и об инфицировании дыхательных путей с лимфатическими узлами.

Молоко и его производные будут помехой для усвоения этих лекарственных средств из-за содержания кальция с магнием и других минералов.

Колбасы и антидепрессанты

В данном случае внимания заслуживают ингибиторы моноаминоксидазы, которые применяются в лечении депрессии и расстройств нервной системы.

Данные препараты плохо сочетаются с продуктами, содержащими тирамин. Причем это обширный спектр различных изделий, который не ограничивается только лишь колбасами. В частности, отказаться на период лечения стоит также от бекона, ветчины, сосисок, вяленого мяса. Нежелательны будут и бобовые с сырами, такими как рокфор, чеддер и горгонзола.

Опасность связана с тем, что тирамин при употреблении вышеуказанных антидепрессантов может спровоцировать сильный скачок артериального давления и гипертонический криз.


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