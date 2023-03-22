Только бесплатно – Личное мнение

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22.03.2023, 16:35, Разное
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Пока все гадали, почему Асмус всё никак не съедет из дома бывшего мужа, искали какие-то тайные причины для совместного проживания, Кристина всё объяснила.


Фото: Ёлки

И вы знаете, ей можно верить. Потому что иного объяснения нет.

«Мне по кайфу жить среди сосен в размеренном ритме и копаться в огороде. На мои вопросы о коротком отдыхе подруги часто советовали загородные отели, а я не понимала, в чем смысл, если у меня все то же самое, только бесплатно».

Вот так просто — сосны, тишина, как в санатории, и всё бесплатно.

Простое объяснение? Очень простое? Да. Но и сама Асмус — простая девчонка с простыми логическими цепочками.

Зачем покупать квартиру или снимать ей, жить в напряжённом ритме города, когда можно наслаждаться загородной жизнью бесплатно?

Ну, а то, что этажом ниже Гарик топает, так и в санатории есть соседи.

Вот так всё оказалось просто.

Источник: Лена Миро


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