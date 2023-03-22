Крис Хемсворт и Эльза Патаки эмоционально поздравили своих сыновей с днем рождения

39-летний Крис Хемсворт и 46-летняя Эльза Патаки воспитывают троих детей. Звездные родители обнародовали забавные семейные кадры в честь 9-летия близнецов. Супруги устроили милую вечеринку для Саши и Тристана в своем особняке в Байрон-Бей стоимостью 30 миллионов долларов. Для мальчиков приготовили домашний шоколадный торт. Эльза окунула одного из сыновей лицом в угощение, и второй мальчик с озорным видом тоже ожидал своей очереди на веселую процедуру. Многодетный папа пошутил о том, как они с Эльзой относятся к детям и справляются со своими обязанностями.

Поздравляю двух моих маленьких мужчин с 9-летием! Есть только один способ съесть торт в этом доме, и это когда мама сначала окунает тебя в него лицом! “Эй, мама, я не люблю шоколадный торт, я предпочитаю ванильный”. “О, правда, сынок, ну и что с того?”, — пошутил Крис.

Исполнитель роли Тора в кинематографической вселенной Marvel с улыбкой наблюдал за новой семейной традицией. В кадре присутствовала и 10-летняя дочь Криса и Эльзы Индия Роуз. Она помогала маме окунать брата в десерт. Поклонники Хемсворта восхитились идеальной семьей.

С днем рождения, мальчики, видно, что вы растете в безусловной любви.

Так приятно за вами наблюдать, так тепло и так по-семейному, — написали фанаты в комментариях.

Напомним, что Эльза и Крис поженились 26 декабря 2010 года. Спустя два года супруги впервые стали родителями. Хемсворты часто проводят время в Австралии вместе с ближайшими родственниками актера, в том числе с братом Лиамом, наиболее известным по роли в фильме “Голодные игры”.