Что делать и куда идти на Ночь театров 2023

Послушать лекцию о еврейском театре в России

В «Шаломе» в Ночь театров пройдет встреча с его актерами и худруком Олегом Липовецким. Они расскажут о планах на будущий сезон и ответят на вопросы. А затем состоится онлайн-лекция израильского искусствоведа, специалиста по еврейскому авангарду Григория Казовского. Он расскажет о еврейском театре конца XIX века и сопоставит вехи его становления и развития с русским театром того же периода, когда творил Александр Островский. Казовский расскажет о «гольдфаденовском периоде», первых семи годах еврейского театра в России. Трансляция встречи будет проходить в сообществе театра ВКонтакте.

Когда: 27 марта в 21:00

Где: Варшавское шоссе, 71к1

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Испугаться призраков из гримерки

За мистику в Ночь театров отвечает Булгаковский дом: здесь будет страшно интересно. Вечером 25 марта гости музея отправятся на автобусную экскурсию по мистическим местам столицы и послушают истории о потусторонних явлениях и местах, связанных с «Мастером и Маргаритой», а также легенды Сухаревской площади, Кремля и Патриарших прудов. А на следующий вечер — страшилки о призраке оперы и духах, которые обитают в гримерках, будут рассказывать в самом музее-театре. Жутковатое путешествие по закулисью разбавят истории, на которые писателей вдохновил театр.

Когда: 25-26 марта в 19:00

Где: ул. Б. Садовая, 10

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Исследовать биографию Островского

Все об Островском можно узнать на лекции директора музея истории российской литературы Дмитрия Бака, которую он прочтет на Новой сцене МХТ. Он расскажет о молодых годах писателя, объяснит, почему его называли консервативным революционером, и как он завоевал популярность в Москве еще до публикации пьес.

Когда: 27 марта в 21:30

Где: Камергерский пер., 3

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Посмотреть инклюзивный спектакль

В Центре драматургии и режиссуры 27 марта покажут отчетную работу студентов школы «Инклюзион. Школа. Москва» — спектакль «Гроза. Среда обитания» на русском и жестовом языках. Режиссер Михаил Фейгин представляет пьесу Островского как столкновение двух миров — говорящего и неговорящего, слышащего и неслышащего. По окончании спектакля состоится встреча с постановщиком и участниками проекта.

Когда: 27 марта в 21:00

Где: ул. Беговая, 5

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Попасть в гости к куклам

Театр кукол им. Образцова приглашает зрителей прогуляться по святая святых — закулисью. Гости увидят разные цеха, где создают декорации, хранят реквизит и работают над созданием персонажей новых спектаклей. А после попадут в музей театральных кукол и кабинет Сергея Владимировича Образцова.

Когда: 27 марта в 19:00

Где: ул. Садовая-Самотечная, 3

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Узнать все о сценографии

В Театре на Таганке ждут тех, кто интересуется, как создаются спектакли. Об этом на Новой сцене расскажет художник Алексей Трегубов. Обладатель Гран-при за создание павильона России на Всемирной выставке сценографии и театральной архитектуры, номинант Премии Кандинского, он сотрудничал со многими российскими и европейскими театрами. Создал сценографию для спектаклей «Война и мир Толстого» в БДТ, «Преступление и наказание» в Александринском, «Чаадский» в «Геликон-опере» и других. В Театре на Таганке Трегубов работал над спектаклями Юрия Муравицкого «Черная кошка, белый кот» и «Снегурочка. 16+» Дениса Азарова. Кстати, об этой постановке будут рассказывать исполнители главных ролей — Дарья Авратинская, Павел Левкин и Мария Матвеева на Основной сцене театра в 21:00.

Когда: 27 марта в 20:00

Где: Земляной Вал, 76/21, стр. 1

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Увидеть купцов, лжецов и мудрецов

В путешествие по историческим спектаклям приглашает Театр им. Маяковского. Тут вечером 27 марта артисты театра — Анатолий Лобоцкий, Светлана Немоляева, Татьяна Аугшкап, Игорь Марычев и другие — будут вспоминать постановки Всеволода Мейерхольда, Николая Охлопкова, Андрея Гончарова, Марии Кнебель, Юрия Завадского по пьесам Островского. А еще поговорят о тех, что идут в репертуаре и сейчас, например, «Таланты и поклонники». В спектакле Марии Кнебель играли молодые Светлана Немоляева и Александр Лазарев, а сейчас на сцену в роли Негиной выходит их внучка Полина. О премьере будущего сезона — спектакле «Лес» — расскажет худрук Маяковки Егор Перегудов.

Когда: 27 марта в 22:00

Где: ул. Большая Никитская, 19/13

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Послушать романсы

Вперед за «цыганской звездой кочевой» приглашает отправиться театр «Ромэн» — здесь вечером 27 марта будут петь «из Островского». Концерт «Бесприданница: генезис» — это необычный взгляд на одну из самых известных пьес драматурга, а еще музыкальное путешествие по страницам его книг и новое знакомство с уже известными образами.

Когда: 27 марта в 21:00

Где: Ленинградский пр-т, 32/2

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