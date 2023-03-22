 

На смену дорогим инновационным препаратам приходят дженерики

22.03.2023, 16:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Любой дженерик производится на основании оригинального препарата. Производителю на основании уже известной химической формулы необходимо получить сертификат соответствия, а поскольку в научные разработки вкладывать средства уже нет необходимости, эти препараты и стоят всегда дешевле.

Муковисцидоз – генетическое заболевание, с поражением дыхательного и желудочно-кишечного тракта, тяжелым течением и неблагоприятным прогнозом. На сегодняшний день таргетных препаратов для его лечения несколько, это – “Оркамби”, “Симдеко”, “Калидеко” (“Ивакафтор”), “Кафтрио” и “Трикафта”. Только за 2022 год регионы РФ потратили на закупку этих препаратов более 2,3 млрд рублей.

Все перечисленные препараты производятся одной американской компанией – Vertex, у которой нет филиалов и заводов на территории России, что удешевило бы стоимость лекарств. Фармпроизводителю нет необходимости оказывать благотворительную помощь пациентам, бесплатно жертвовать стартовые 2-3-х месячные курсы лечения, как это делают другие. Достаточно продавать лекарство через компанию-посредника и получать максимальную прибыль в условиях отсутствия конкуренции.

Недавно в России появился препарат аргентинского производства – “Трилекса”. В октябре 2022 года его бесплатно получил первый российский пациент, а в январе 2023-го состоялась первая региональная закупка. “Трилексу” производит компания Tuteur, которая более 40 лет поставляет свою продукцию не только на собственный рынок и государствам Латинской Америки, но и в другие страны мира.

Стоимость препарата “Трилекса” дешевле препаратов производства американской компании Vertex. Вероятно, на сэкономленные средства субъекты РФ смогут обеспечить гораздо большее количество пациентов.

Врачи с прошлого года наблюдают за состоянием пациентов, получающих дженерик.

“Сейчас идет исследование, впечатления от препарата приятные”, – заявил врач-пульмонолог, старший научный сотрудник лаборатории муковисцидоза Научно-исследовательского института пульмонологии Федерального медико-биологического агентства Станислав Красовский.

При этом по-прежнему стоит вопрос о нарушении патентных прав американской компании. Подобные споры должны решаться в суде.

Поскольку на сегодня нет судебных решений, спекуляции на это тему вряд ли можно назвать приемлемыми. К тому же это не имеет отношения к качественным характеристикам препарата “Трилекса”, которые еще предстоит оценить специалистам.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09.20 / В мире: У главной оппонентки Лукашенко появилась соперница

04.11.20 / Биткоин поднялся выше 14 тыс. долларов второй раз за неделю

16.06.21 / Нардепы от “Голоса” объявили о недоверии главе фракции Железняку. Они создают отдельное объединение в Раде

21.08.20 / Анонсировано подведение итогов акции «Мы вместе»

30.07.20 / Шнуров назвал Дегтярева стойким человеком

10.08.21 / Истребители НАТО за неделю трижды поднимались для сопровождения военных самолетов РФ – минобороны Литвы

07.03.21 / Появились кадры испытаний ракеты комплекса «Бал» в безэховой камере

15.03.21 / Между Благовещенском и китайским Хэйхэ заработал понтонный мост через Амур

14.08.21 / “Все под Дженнифер Лопес косит”. Ани Лорак поделилась новым фото

09.07.21 / Ученые подсчитали, сколько людей умирает из-за глобального потепления

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика