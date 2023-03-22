 

“Боже мой, до чего я дожил”: крик души 77-летнего Хазанова

22.03.2023, 16:05, Новости дня
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В эту пятницу 24 марта в 21:30 на телеканале “Россия” зрителей ждет новая порция сюрпризов музыкального шоу “Моя Мелодия”. По задумке продюсеров, у каждого героя программы есть дорогие сердцу мелодии: они способны переносить их на десятилетия в прошлое, возвращать туда, где они были счастливы, соединять с людьми, которые были им дороги.

В этот раз ведущий гранд-шоу Николай Басков пригласит на сцену Геннадия Хазанова, Ильдара Абдразакова, Любовь Успенскую, Алексея Глызина, Ярослава Сумишевского и Таисию Повалий. Когда откроется занавес, прозвучит мелодия, и начнется действо, их ждут только добрые переживания и неожиданные, но всегда теплые встречи, ведь шоу “Моя Мелодия” о любви и крепкой дружбе.

“Я совершенно не представлял, куда я попаду, что со мной будут делать, кого я увижу. Все, что угодно мог предположить, но не то, что в итоге произошло на съемке! А когда уже увидел всех на сцене, подумал: “Боже мой, до чего я дожил! Разве я мог мечтать об этом?!” Признаюсь, шоу “Моя Мелодия” получилось меня удивить”, – улыбается Хазанов.


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