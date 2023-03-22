Мнение: Почему Япония вымирает

В 1905 году население Японии составляло 46 млн человек. Отчасти поэтому нападение на Россию сошло тогда Японии с рук. Хоть подписание мирного договора с Россией и привело к массовым беспорядкам в Токио, так как японцы сочли его унизительным, однако и в России итоги войны тоже называли не иначе как поражением. Досадовала не только пятая колонна из коммунистов (ссылка), но и вполне патриотично настроенные политики.

46 млн человек — это много, и хоть Россия была по населению втрое больше, но наше население было сосредоточено в европейской части страны, тогда как на Дальнем Востоке у Японии был ощутимый перевес.

Позже Россию истерзали революция и последующие печальные события, тогда как в Японии коммунисты к власти прийти не смогли. Поэтому население России сейчас составляет примерно 150 млн человек, а население Японии — 125 млн. Если бы не 1917, вероятно, соотношение оставалось бы прежним — трое русских на одного японца. Тогда в России жили бы сейчас 375 млн человек.

Впрочем, вернёмся к Японии. Это очень показательная для обсуждения демографии страна, так она имеет хоть и больную, но всё же развитую экономику, из-за чего средний японец живёт гораздо богаче среднего гражданина планеты. Когда наивные души говорят, что для повышения рождаемости надо повышать зарплаты, просто ткните пальцем на восток. В Японии или, например, в Южной Корее рождаемость не просто низкая, она бьёт антирекорды. Очевидно, что простым повышением зарплат проблему вымирания постиндустриальных обществ не решить.

Кстати, вот видео японского блогера, в котором он рассказывает (на русском языке) про рождаемость в Японии. На видео слышны очень знакомые жалобы — оказывается, зарплаты в 300-400 тысяч рублей совершенно недостаточно, чтобы вырастить ребёнка (видео):

Факты опровергают этот популярный тезис. До середины 1970-х бедность не мешала японцам плодиться с усердием кроликов. Дальше что-то произошло: рождаемость резко упала, после чего страна ещё немного выросла по инерции (благодаря высокой доле молодёжи), потом долго топталась у отметки в 128 млн человек и в последние 15 лет теряет население со всё более пугающей быстротой (ссылка). А ведь скоро средний возраст японцев достигнет 50 лет — примерно на этой точке пенсионная пирамида начнёт трещать по всем швам…

Лично я полагаю, что разгадка японской демографической катастрофы очень проста. Как верно пишет Виктор Мараховский, в современном мире размножаются только две социальные группы: богатые и ультраортодоксы (то есть очень религиозные люди типа американских амишей, израильских харедим или самых воцерковлённых наших православных).

Богатыми японцы не являются из сугубо математических соображений, так как богатый — это тот, кто зарабатывает как минимум в 20-50 раз больше среднего по стране, а таковых в процентном отношении всегда мало, идёт ли речь про Японию или про любое другое государство. Ультраортодоксов среди японцев тоже немного — это сейчас преимущественно светская страна.

Собственно, на этом тайну вымирания Японии можно считать разгаданной. Современные японцы банально не видят смысла заводить детей. В самом деле, радость от родительства легко подменить на радость от просмотра сериалов и от возни с домашним животным. На размер пенсии наличие детей не влияет. При этом рождение ребёнка влечёт за собой трёхкратное падение уровня жизни, так как бездетный японец тратит на себя 100% своей зарплаты, а японец с маленьким ребёнком — только 33% зарплаты, ибо ему надо кормить двух иждивенцев. Если мама выходит на работу, становится лучше, но ненамного — 150% зарплаты делятся на трёх членов семьи, по 50% каждому. Понятно, что жить в два-три раза беднее японцы не хотят. И уж тем более не видят смысла японцы заводить второго ребёнка — расходы ещё серьёзнее, а рациональных плюсов уже никаких.

Богатые заводят детей, так как у них от рождения ребёнка уровень жизни не меняется. Вопреки распространённым предрассудкам, богатые тратят на личное потребление относительно немного. Они могут позволить себе завести хоть шестерых детей, и тратить на семью не 10% от своего дохода, а 20% или 30%.

Ультраортодоксы, с другой стороны, заводят детей, так как потребительство не является для них сколько-нибудь важным. На макароны с курочкой хватит, и славно, а отпуск в Турции и прочие вырожденческие утехи им даром не нужны. Очень много значит и мнение общины. Светские японцы при обсуждении детных знакомых говорят что-то в духе «эти несчастные нищие дураки с тремя детьми». Амиши, обсуждая товарища, говорят иначе: «у Альбрехта на прошлой неделе родился десятый — у этого парня ружьё стреляет без промаха».

Как японцы будут решать свою проблему, я не знаю. Ясно одно — никакие популярные на Западе меры, такие как пособия семьям с детьми, борьба за равенство полов или субсидии молодожёнам, ситуацию не изменят. Пока японцы не найдут внятного ответа на вопрос «зачем нам жить беднее», Япония так и продолжит вымирать.