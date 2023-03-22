Личное: “Опешила от его наглости”

Многие вопросы, которые я задаю в комментариях, остаются без ответа.

Я редко сама отвечаю на такие вопросы по причине того, что в новых письмах эти вопросы повторяются и мне хочется, чтобы вы отвечали на них сами, а не копировали мой ответ, тем более, что в каждой ситуации есть свои нюансы.

Чтобы выйти на компромисс между самостоятельностью и менторством, давайте такую активность попробуем.

В конце каждого письма я буду задавать тестовый вопрос и буду помечать его как тестовый. Наиболее верный ваш комментарий я буду отмечать как Лучший, в ЖЖ есть такая функция.

И двух одинаково верных буду отмечать более ранний или более подробный. Если несколько ответов одинаково верны и точны, буду выбирать тот, автор которого и на другие вопросы дал верные ответы.

Прошу вас отвечать на все вопросы в письме, часто все имеют одинаковый вес для меня. Но выделить при каждом разборе я могу только одного человека, иного функционал не позволяет.

По итогу месяца лучшие комментаторы, те, которые чаще других были отмечены, получат дополнительные баллы в общей таблице.

Эта общая таблица на сайте скоро нам очень пригодится и сыграет важную роль.

В новом письме мы опять посмотрим, как растут векторы косяков и сливов и как они влияют на поле, что значит: на самочувствие человека, на его устойчивость, на импульсы его желаний и как следствие на его поведение и на все, что с ним происходит. Ну и на отношение партнера, конечно, то есть на его СЗ, это то, на что векторы мимо границ влияют в первую очередь.

troppool

Добрый день, уважаемая Эволюция. Пишу письмо в рубрику evolutiolab в надежде на разбор. Недавно со мной случилась история, я сожалею о своем поведении и хочу понять, как вернуть поле на свою сторону.

Я живу в Париже, и в очереди в одну инстанцию со мной познакомился парень. Сначала он помог мне отсканировать документ, потом задал вопрос про что-то. Я бы вряд ли обратила на него внимание в своей обычной жизни: он араб, это далекий от меня менталитет.

(“Араб” относится не к менталитету, а к национальности. Связывать менталитет с национальностью – косяк, отдающий расизмом. При косяке в поле у вас образуется хвост, то есть долг перед человеком. Даже если вы скрываете отношение и не подаете виду, а только лишь думаете об этом, все равно вектор косяка есть. Если вы с этим человеком не вступаете в отношениях близкие, это еще ничего, а если вступаете, имея заведомо такой косяк перед ним, ваша позиция уязвима. Избавьтесь от сексизма и национализма и от другого снобизма, жить станет существенно легче. Кто может объяснить, почему образуется долг и как это влияет на уязвимость дальнейшую?)

Но разговор выходил очень веселым и захватывающим, и меня зацепила пара его тонких комментариев, касающихся литературы. В конце я дала ему свой инстаграм, он написал, как всё прошло у меня в этой инстанции, и спросил дальше и тем же вечером, чем я занимаюсь.

– я на скучном свидании

– Как мы будем спасать твой вечер? Я сейчас иду к своим друзьям, хочешь со мной?

– Хочу! Заберешь меня на такой-то улице?

(Она немного набивает себе цену, но получается вектор слива. Кто объяснит?)

Мы встретились и пошли к его друзьям. Они оказались людьми моего круга, галеристы, дизайнеры. Все французы. Я давно так здорово не проводила вечер, мне было так хорошо!

(Не факт, что она оказалась человеком их круга, но снобизм часто приводит к тому, что человек игнорирует обратную связь. Как это происходит?)

Дальше он писал мне довольно часто, я хохотала, он приглашал на встречи, я спросила «ты правда хочешь меня видеть каждый день?», он: «а ты нет?»

(И посмотрите. Ее вопрос сформулирован снизу, хотя причина – ее корона. Как это произошло? Вообще сам по себе слив и векторы слива, и вы должны это хорошо представлять себе, это отдача части КП из-за того, что вы воображаете превосходство и стремитесь уравнять позиции. Кто проанализирует в этом случае?)

Мы встретились снова через день, пошли в кино, я плакала (был сильным фильм), пошли в бар, говорили о жизни, он сказал: «я вижу, что ты принцесса, но если ты хочешь со мной видеться, тебе нужно будет привыкать вот к таким простым барам, как этот». Я опешила от его наглости. Кажется, моей реакцией был удивленный смех. Мне тогда было интересно исследовать эту энергетику, которая между нами возникает, было ощущение чего-то запретного, но я тогда даже и близко не думала о поцелуях с ним. Он умудрялся нажимать на такие струны моей души, что мне казалось, что он меня «видит», «чувствует», «глубоко понимает», но эмоции были не 100% положительные.

(Она считает его заход сверху наглостью, потому что ОЗ его считает намного ниже своей. Она не рефлексирует его СЗ и думает, что для нее это исследование, эксперимент, любопытство. А он довольно прямо дает ей понять, что считает ее не менее и даже более заинтересованной во встречах с ним, и ему не нравится, что она плохо рефлексирует его СЗ)

В какой-то момент мне перестало нравится, что он назначает встречи не заранее, в первые дни очень была кстати эта спонтанность, но потом она стала мешать. Я попросила его договариваться заранее. Договорились на конкретную дату и время, но место он не написал, и дальше пишет мне за полчаса до предполагаемой встречи «как прошёл твой день?». Я на тот момент была уже в ярости и не отвечала пару часов. В итоге мы вечером того же дня всё же встретились, проговорили этот момент ближе к концу, я объяснила, как чувствую и чего хотела бы в плане организации встреч. Он сказал, что понял, и извиняется за сегодня.

(Здесь тоже слив под короной, уже больше, чем просто вектор, откровенный, со скалками и щипцами. Он назначает встречу в последний момент, она требует заранее. Ей кажется, что она пресекает его косяки, однако она всего лишь дает ему понять, что ей нужно больше времени для подготовки. Она боится отказать, когда он предлагает внезапно, она дает понять, что заинтересована в этих встречах во много раз больше, но сама предложить не решается, чтобы сохранить корону)

Долго болтали, гуляли, сидели в барах. Мне было интересно с ним. Перед расставанием притянул меня к себе, я не готова была целоваться. Он сказал очень серьезно : «ты мне нравишься. По-настоящему». Я смущалась, ответила что-то вроде «это здорово».

Скоро мы снова встретились, снова пошли в кино, снова много говорили, о боге, о семье, об искусстве, и у моего дома поцеловались. Я нежно обняла его и пошла домой. Он стоял внизу и писал, не хочу ли я выйти и поехать к нему. Я говорю, что не очень. Он говорит, что уезжает через неделю на месяц, не буду ли я жалеть, если не спущусь? Я: буду жалеть, если спущусь, ты уедешь, а я буду скучать. Он уверил, что если я хочу, можем просто быть рядом в эту ночь, в обнимку. В итоге я зачем-то спустилась.

(Он так прямо дает ей понять, что ей нужно больше, что ее это конечно раздражает. С его стороны это были бы векторы косяков, если бы она была более устойчива. А так это получаются маленькие, но острые крючки. Поясните это)

Он живет по-студенчески, он младше меня (мне 29) и я давно уже не была в таких квартирах. В эту ночь он спровадил сестру, чтобы нам побыть вместе. В итоге была не только обнимка :/ когда всё произошло, мы потом еще целую ночь обнимались и целовались. В какой-то момент произошла размолвка, связанная с тем, что я в полушутку сказала что-то вроде что у мужчины должно быть отдельное жильё… он замкнулся, я опешила и извинилась. Он не оттаивал. Я сказала, что тогда я поеду, в такой атмосфере мне находиться тяжело. Он: ты серьезно? Обними меня.

Помирились.

(Он ей уже говорил, что она слишком “принцесса” и ей придется уменьшить корону, если она хочет остаться с ним. Но она и не подумала. Поэтому здесь очередной ее вектор косяка или даже косяк, учитывая его СЗ и то, что произошло. Объясните это)

Но после этой ночи произошло изменение. Он писал мне с прежней частотой, но не предлагал конкретных встреч. Сначала я весело общалась с ним, а потом заметила, что что-то не то, меня как будто водят за нос и держат на расстоянии. И я почувствовала себя полной дурой. Произошла такая переписка:

Я:

Привет! Я поняла, что больше не чувствую себя особенной/важной наших отношениях, и чатиться в инстаграме – это не совсем то, чем я хочу заниматься. Давай оставим эту историю как внезапное короткое приключение, и я желаю тебе хорошо провести время в путешествии.

(Он не делает больше шагов. И она достает щипцы со скалкой. Причем здесь слив и новый косяк. Она прямолинейно дает понять, что хотела бы еще встреч и секса, но и сама рвет отношения, что тоже – щипцы и скалка. Получается двойной слив, но и косяк тоже)

Он:

«Честно говоря, я не знаю, что сказать. Я абсолютно понимаю твою точку зрения и чувство, которое у тебя возникло, поскольку мы не виделись с того последнего вечера. Может быть, тебе нужно больше структурировать свою эмоциональную жизнь и иметь четкое представление о том, куда ты идешь, и я уважаю это.

Что я искренне думаю о тебе:

Добрый, приятный, умный и любящий человек.

Что мне больше всего в тебе понравилось: любитель кино, голубые глаза, острый и глубокий взгляд.

Как я воспринимаю наши отношения:

1/ Я думаю, что в настоящее время я не готов эмоционально вовлекаться в серьезные отношения, так как мне все еще много построить в своей жизни

2/ Я абсолютно не против того, чтобы увидеть тебя снова и какие бы отношения у нас ни были, но я не хочу тебя терять

3/ Я все еще хочу обнять тебя, и найти способ, чтобы сохранить это.

Как говорится, я пойму и приму каждое твое решение»

(Он пытался ее утешить и дал понять, что не против изредка встретиться)

Первая моя реакция была – я обрадовалась этому сообщению с конкретными объяснениями, потому что пауза была долгой и я боялась, что не будет никакой обратной связи. Я сказала:

Спасибо за этот зрелый и развернутый ответ, я ценю это.

Мне тоже многое понравилось в тебе, твоя личность в целом.

Но я действительно сожалею, что мы спали, если честно, это была ошибка. Нам лучше было бы сохранить наши отношения в качестве друзей, но я не могу видеть кого-то другом после такого.

И я не заинтересована в поддержке поверхностных отношений.

(Ответ удивительный даже для такого плохого уровня границ как у автора. Она тоже подбодрила его зачем-то, то есть даже не поняла, что он утешает ее. А дальше она описала ему свою боль от того, что ее бросили, и дала понять, что очень жалеет. То есть у нее опять и слив, и косяк. Автор талантливо это соединяет. Опишите, как она это делает. И заметьте, от ваших косяков вырастает чужая фигура, от сливов уменьшается ваша)

Он: ммм, ну здесь как хочешь, дай мне знать, если изменишь свое мнение.

Я: не изменю) Но я бы очень хотела продолжить общение с Х и Y (его друзья, с которыми сложилось очень классное общение в тот вечер) и я просто прошу хранить нашу историю между нами, хорошо?

Он: конечно.

Ближе к вечеру меня одолел страшный гнев.

(Почему так забомбило ее корону? Она почувствовала слив и вместо того, чтобы попытаться вернуть себе локус и прекратить слив, она сейчас пойдет и сольет еще больше)

Я написала:

И важная оговорка: я бы никогда не представила себе что-то серьезное с тобой, просто ты появился в тот уязвимый период моей жизни, когда мне особенно нужна была настоящая эмоция, связь. И ты дал мне иллюзию этого. Так что, пожалуйста, не относись к этому как к своей победе, это было просто необычное и вызывающее сожаление поведение с моей стороны.

Он: кто сказал, что это была победа?

Я: ты понял, что я имела в виду

Он: нет, я не понял

Он: ощущение, что ты немного агрессивна в своем последнем сообщении

(А он отвечает точно в границах. И это сейчас расшатает ее еще больше)

Я: и что

Он: Это не было иллюзией! У меня была связь с тобой, настоящая. Мне просто нужно время. Никакой победы, никаких расчетов

Я (на сообщение что это не было иллюзией): очевидно, что было

Я: В любом случае, сейчас это я, кому нужно время. Все время на свете

Он: на что

Я: на свою жизнь.

(Он еще раз извинился. Автор осталась не только ободранной, причем ободравшей себя сама, не только раскачанной, но и с большой фигурой в его поле)

Дальше он пару дней маячил среди первых, кто смотрит мои сториз, меня это отвлекало и я его отписала от себя. Я видела свое желание продолжать что-то фотографировать именно для него, и меня это желание расстроило. Что мне делать, чтобы восстановить свою фигуру после ущерба, который я нанесла себе?

(Она хотя бы понимает, что нанесла себе ущерб сама. Но никаких чудесных рецептов для восстановления нет. Надо уменьшить корону, чтобы не бомбило и не было гнева, как это ничтожество посмело. Потом понять, что сама незаметно для себя вцепилась, надев на него колпачок “араба” и “бедного мальчика, которому повезло”. Закрыть свое сито, то есть прекратить мысли об этом ситуации, особенно закрыть свое решето и не писать ему больше, не вести с ним диалоги в голове. Ну и обещать себе впредь быть скромней и не думать, что влюбленность – это “эксперимент”, отмыть свою рефлексию как заляпанное грязью окно)

Спасибо,

(Тестовое задание вам, друзья. Опишите, почему и как росла СЗ героя и что происходило с СЗ автора с самого начала)