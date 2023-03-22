Скандалы: Накопили

Валютные сбережения граждан достигли рекордных $226 млрд

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Банка России, сейчас у россиян находятся максимальные за все время $266,6 млрд. Около 50% сбережений в январе и феврале нынешнего года пришлась на наличную валюту. В течение месяца объем вырос на 1,5% — $1,6 млрд — до $105,4 млн. В течение года сумма увеличилась на $21,6 млрд. На счетах в банках у граждан находятся 29% всех валютных средств. В январе сумма переводов на счета составила $2 млрд, подняв показатель на 3% — до $66,5 млрд.

В целом же валютные счета россиян уменьшаются. В январе они стали меньше на 0,8% — $440 млн — до $54,7 млрд. Эта сумма оказалась минимальной за все время отслеживания статистики.

Напомним, что в начале месяца регулятор продлил запрет на взимание с граждан комиссии при выдачи валюты со счетов и вкладов. Прошлое продление состоялось в сентябре 2022-го.

Фото: Скандалы.ру

Оригинал материала: “Новые Известия”