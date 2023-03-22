Режем до подбородка: какая прическа в тренде и подходит почти всем (фото)

Прическа каре давно считается классической и неподвластной времени. С другой стороны, модницы воспринимают ее как старомодную. Если вы не считаете себя консервативной персоной, если любите следовать модным трендам и если вам нравится каре, тогда присмотритесь к новой вариации данной стрижки.

Концепция

Если вы посмотрите на фотографии актрисы Мэрилин Монро, сделанные в пятидесятые годы прошлого века, то увидите, что у нее волосы длиной до подбородка. На локонах образуется естественная волна, благодаря чему образ получается более живым, романтичным, в чем-то дерзким и одновременно с этим гламурным.

Приблизительно такая прическа сегодня является трендовой. За основу берется каре. Волосы обрезаются ножницами так, чтобы все локоны были длиной до подбородка.

Затем передние прядки по обе стороны от лица оттягиваются вперед и их кончики срезаются ножницами для придания округлой формы. При необходимости делается филировка, если нужно снять с волос утяжеление.

Кончики взмывают чуть вверх, за счет чего стрижка получается более живой и менее строгой и формальной, нежели в классическом каре.

Кому подойдет

Такая стрижка подойдет всем представительницам прекрасного пола, независимо от возраста и комплекции.

Структура волос тоже не имеет никакого значения. Стрижка одинаково эффектно смотрится как на густых, так и на редких и тонких волосах.

Большое преимущество заключается в простоте укладки. Если у вас от природы вьющиеся волосы, тогда давайте им высыхать естественным путем. Пусть они ложатся крупными или мелкими завитками.

Если у вас ровные волосы, не беда. Все равно стрижка будет выглядеть живенько за счет снятия утяжеления с кончиков локонов.

Если хотите, то можете формировать волны на волосах с помощью плойки или утюжка. Либо используйте бигуди перед сушкой феном. Можно обойтись и без волн, а лишь немного подкрутить кончики.