Как довериться Вселенной и присоединиться к потоку: ритуалы новолуния в Овне успеваем провести до 27 марта

Новолуние в Овне, которое наступило 21 марта, является невероятно особенным. Можно сказать, что оно обладает омолаживающим эффектом в социальной и духовной жизни людей, поскольку в нем сосредоточено все новое и даже непознанное. Новолуние первого весеннего месяца перезагрузит вашу энергетическую систему и откроет новую главу жизни. Вам остается только присоединиться к мощному энергетическому потоку и внести свой вклад в улучшение жизни. Проведите ритуалы и используйте рекомендации, это можно сделать до 27 марта.

Настройтесь на будущее

Забудьте все, что было раньше, особенно это касается негативных моментов. У вас есть прекрасная возможность изменить жизнь к лучшему, поскольку новолуние наступило в первом знаке зодиака, которым является Овен. Прислушайтесь к своей интуиции, ищите подсказки, проводите ритуалы по улучшению жизни, от этого зависит то, как вы проведете следующие шесть месяцев. Период завершится полнолунием в Овне, которое произойдет 29 сентября. Однако и это не финал, ваши сегодняшние «заготовки» отразятся на вашей будущей жизни не только до 6 месяцев, но и в последующие годы.

Ритуал на избавление от прошлого и на приветствие будущего

Если хотите окончательно распрощаться с прошлым и избавиться от накопившегося негатива, проведите следующий ритуал. Для работы вам понадобится любое очищающее средство, которым вы обычно пользуетесь или которое будет для вас более удобным в использовании.

Это может быть шалфей, колокольчики, ароматические палочки, масла и пр. Также стоит подготовить чашу с водой, пару листов бумаги, ручку, две свечи и по желанию, ножницы.

Очистите ауру, читая аффирмации, которые помогут вам изгнать негативную энергию из дома. «Я хочу быть свободным, негатив больше меня не коснется, я отпускаю все плохое, очищаюсь» – такие или подобные слова вы можете говорить ровно столько, чтобы успокоиться и настроиться на восстановление. Затем очистите все пространство вокруг и все подготовленные для проведения ритуала инструменты. После возьмите листок бумаги, порвите его на полоски или разрежьте ножницами. Зажгите свечу, которая будет означать ваше прошлое. На полосках бумаги напишите предложения, представленные ниже, и заполните пропуски по своему усмотрению.

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Текст предложений

Далее будет представлен текст предложений, однако вы можете его менять или корректировать по своему усмотрению. Напишите следующее:

«Я избавляюсь от… поскольку это больше не идет мне во благо», «Я в прошлом говорил (совершал)… теперь я стану другим». «Мне не нравится, когда я чувствую… и я больше не хочу этого ощущать». «Страхи мне мешают, однако сегодня чувствую силу их перебороть». «Сегодня я отпускаю… чтобы освободить место для новых счастливых событий». «Я доверяю Вселенной и знаю, что она обо мне позаботится».

По одной сжигайте все полоски бумаги на зажженной свече, предварительно прочитав написанный на ней текст. Когда полоска будет догорать, бросайте ее в чашу воды, чтобы не обжечься. Так называемую старую свечу можете использовать для ритуалов на следующее новолуние.

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Свеча будущего

Теперь возьмите второй лист бумаги и порвите его на восемь полосок (или количество по своему усмотрению). Напишите на них тексты на будущее по тому же принципу, который использовался при отпускании прошлого. Подумайте над тем, чего бы вам больше всего хотелось, не забудьте за все поблагодарить Вселенную («Новый я будет …», «Я с благодарностью приму помощь Вселенной», «Помоги открыть мне истинное понимание для того, чтобы правильно сделать…» и т. п.). Сожгите бумагу на пламени свечи, сделайте три глубоких вздоха, свечу погасите. Зажигайте ее на протяжении последующих дней до полного прогорания, это поможет сильнее активировать новую положительную энергию. После проведения ритуала вылейте воду с обгоревшей бумагой на землю или просто выбросьте в мусор.

Ритуал на привлечение денег

Этот ритуал является эффективным для привлечения денег. Вы легко сможете проверить то на собственном опыте. Для его проведения вам понадобятся монеты разного достоинства (все те, которыми пользуются сегодня), эвкалиптовое масло и небольшой мешочек из натурального материала (можете его пошить самостоятельно). Сядьте, расслабьтесь и представьте себе, как увеличивается ваше благосостояние. Затем смажьте эвкалиптовым маслом каждую монету и сложите их в мешочек. Спрячьте его в северной части вашего дома.

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На исполнение желания

Необходимо взять чистый лист бумаги, уединиться в комнате, подумать о своей мечте, правильно ее сформулировать и написать сверху на листе бумаги. Формулировка должна включать в себя обращение за помощью к Вселенной, а также заверение в том, что желание принесет пользу вам и окружающим. После следует свернуть бумагу в рулончик и перевязать ее красной шерстяной ниткой и спрятать подальше от чужих глаз. Как только желание исполнится, перечеркните текст. Этот же листок можно использовать еще два раза, после трех записанных на ней желаний ее надо сжечь, а пепел развеять по ветру.

Вместо заключения

В период новолуния очень полезно очищать пространство от негативной энергии, чтобы освободить место для позитива. Вы можете это делать на протяжении периода до 27 марта. Новолуние в Овне отличается тем, что все надо делать без промедления, быстро, не боясь и не сомневаясь (конечно же, предварительно оценив обстановку и приняв во внимание возможные риски). Постарайтесь не поддаваться эмоциям, сохраняйте спокойствие, будьте оптимистичны и уверены в том, что все ритуалы, а также ваш бодрый настрой поможет осуществиться вашим мечтам. К тому же главным помощником выступает Вселенная, которая не оставит ваши просьбы без внимания.