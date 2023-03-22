Деми Мур с дочерью, Хайди Клум, Мария Шарапова и другие на Fashion Trust US Awards 2023

Накануне, 21 марта, в Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония награждения Fashion Trust US Awards. На ковровой дорожке в Goya Studios фотографам позировала целая плеяда знаменитостей, в том числе Деми Мур с дочерью Скаут ЛаРу Уиллис, супермодель Хайди Клум, теннисистка Мария Шарапова, актрисы Оливия Уайлд и Кейт Бекинсейл, ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросио, а также звезда “Леденящих душу приключений Сабрины” от Netflix Кирнан Шипка и многие другие.

Также на мероприятии присутствовал и стилист Зендаи Лоу Роуч, который ранее объявил об уходе из профессии и резко раскритиковал модную индустрию.

Хайди КлумСкаут ЛаРу Уиллис и Деми МурОливия УайлдАлессандра АмбросиоКирнан ШипкаМария ШараповаКейт Бекинсейл