Hyundai представила в Индии седан Hyundai Solaris нового поколения

Обновленный южнокорейский седан Hyundai Solaris официально представили на рынке Индии.

Данный автомобиль будет доступен у местных дилеров под названием Verna. Новый седан получил более современный внешний вид и улучшенные опции. Под капотом новинки Verna используется 1,5-литровый бензиновый агрегат, который выдает 115 л.с. мощности. Также модель в базовом исполнении получила механическую коробку передач. Более дорогая модификация оснащена 1,5-литровым мотором на 160 л.с. мощности. Автомобиль получит вариатор или роботизированную трансмиссию.

Также указано, что седан Verna обладает 6 подушками безопасности, датчиками парковки, опцией контроля давления в шинах и ассистентами при подъеме.