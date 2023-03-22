 

Hyundai представила в Индии седан Hyundai Solaris нового поколения

22.03.2023, 14:50, Разное
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Обновленный южнокорейский седан Hyundai Solaris официально представили на рынке Индии.

Данный автомобиль будет доступен у местных дилеров под названием Verna. Новый седан получил более современный внешний вид и улучшенные опции. Под капотом новинки Verna используется 1,5-литровый бензиновый агрегат, который выдает 115 л.с. мощности. Также модель в базовом исполнении получила механическую коробку передач. Более дорогая модификация оснащена 1,5-литровым мотором на 160 л.с. мощности. Автомобиль получит вариатор или роботизированную трансмиссию.

Также указано, что седан Verna обладает 6 подушками безопасности, датчиками парковки, опцией контроля давления в шинах и ассистентами при подъеме.


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