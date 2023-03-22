В РФ начались продажи обновленных KIA Soul по цене от 2,3 млн рублей

На российском рынке стало возможным приобрести рестайлинговый кроссовер Kia Soul.

Автомобиль официально не поставляют в РФ, однако частные дилеры сообщили о наличии нескольких экземпляров в Тюмени и Ижевске. Начальная цена паркетника Kia Soul составляет от 2,26 млн рублей. В улучшенной комплектации ценник вырос до 2,63 млн рублей. Под капотом установлен 1,6-литровый бензиновый мотор на 123 л.с. мощности. Также модель сохранила полный пакет дилерской гарантии. В салоне применили цифровую приборную панель, мультимедийный дисплей, двухзонный климат-контроль, а также камеру заднего вида.

Кроме того, новинка существенно отличается по уровню систем безопасности. Пока дилер не раскрывает другие особенности модели для рынка России.