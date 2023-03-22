 

В РФ начались продажи обновленных KIA Soul по цене от 2,3 млн рублей

22.03.2023, 14:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На российском рынке стало возможным приобрести рестайлинговый кроссовер Kia Soul.

Автомобиль официально не поставляют в РФ, однако частные дилеры сообщили о наличии нескольких экземпляров в Тюмени и Ижевске. Начальная цена паркетника Kia Soul составляет от 2,26 млн рублей. В улучшенной комплектации ценник вырос до 2,63 млн рублей. Под капотом установлен 1,6-литровый бензиновый мотор на 123 л.с. мощности. Также модель сохранила полный пакет дилерской гарантии. В салоне применили цифровую приборную панель, мультимедийный дисплей, двухзонный климат-контроль, а также камеру заднего вида.

Кроме того, новинка существенно отличается по уровню систем безопасности. Пока дилер не раскрывает другие особенности модели для рынка России.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02.21 / 2021 год объявлен годом прав и свобод человека в России

11.07.20 / В небе над Колумбией появился НЛО с бирюзовыми огнями

23.07.22 / Иммунолог Жемчугов предупреждает о новой волне коронавируса в России

22.12.22 / Мнение: Транспортные проблемы

24.12.22 / Во Владивостоке произошло массовое ДТП

12.01.23 / Fox News о планах властей США запретить газовые плиты – если бы их волновали выбросы углекислого газа, то они бы не взорвали «Северный поток»

17.08.20 / Звезда сериала “Очень странные дела” Гейтен Матараццо начал работать курьером из-за отсутствия съемок

28.09.20 / Гвинет Пэлтроу полностью обнажилась в честь своего 48-летия

07.12.22 / Самые дорогие улицы Москвы

18.03.23 / Ввод элитных ЖК в столице вырастет на 314 процентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика