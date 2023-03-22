 

Мнение: «Ядерный компонент»

22.03.2023, 14:40, Разное
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В ходе российско-китайских переговоров , ожидаемо, обсуждалась и «ситуации вокруг Украины».

Во время совместного заявления и Владимир Путин, и Си Цзиньпин упомянули и Украину.

Председатель КНР не сказал ничего нового, напомнив обнародованную в феврале позицию Китая «по политическому урегулированию украинского кризиса». Мол, «… мы неуклонно руководствуемся целями и принципами Устава ООН, придерживаемся объективной и беспристрастной позиции, активно содействуем примирению и восстановлению переговоров».

А вот президент России смог удивить. И даже не заявлением, что Запад и Киев пока не готовы к мирному урегулированию. Куда большее меня удивили слова Владимира Путина про «ядерный компонент».

Дословно:  «…. только что мне сообщили: в то время пока мы с Председателем обсуждали вопрос возможности реализации китайского плана мирного урегулирования, – а Председатель КНР уделил большое внимание своим мирным инициативам в ходе нашей вчерашней беседы с глазу на глаз, – стало известно, что Великобритания устами заместителя главы министерства обороны этой страны объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с обеднённым ураном.
Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца – уже не на словах, а на деле. Но хотел бы в этой связи отметить, что если всё это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать. Имею в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом» (отсюда).

Мне интересно, кто обманул Путина, что обедненный уран – это ядерный компонент? Почему президенту России не доложили, что обедненный уран не имеет никакого отношения к ядерному оружию?

Почему скрыли,что  его используют из-за высокой плотности, благодаря чему боеприпасы из обедненного урана пробивает любую броню?

Почему не рассказали, что обедненный уран используется  не только для изготовления боеприпасов,но и, кпримеру, утяжелителей в килях парусников, противовесов и грузил на нефтяных станциях, волчков и роторов гироскопов, и даже в качестве балансировочных грузов самолётов. В тех же самолетах Боинг 747—100 – до полутора тонн обеднённого урана.

Используется обедненный уран и в стоматологии. Его добавляют в фарфор, из которого делаю зубные протезы.

Но президенту России кто-то успел расскаазть,что обедненный уран – это «ядерный компонент».

Подозреваю, что это зампред Совбеза Дмитрий Медведев, который вчера весь день был рядом с президентом России, просветил Владимира Путина. Или мои подозрения беспочвенны?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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