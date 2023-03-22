Собянин: На базе ТПУ “Косино” будет создан современный пригородный вокзал

Власти Москвы утвердили проект планировки территории от МКАД до транспортно-пересадочного узла “Косино”. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что транспортным узлом ежедневно пользуются более 30 тысяч человек. ТПУ объединяет две станции – “Косино” Некрасовской линии и “Лермонтовский проспект” Таганско-Краснопресненской ветки.

По словам Собянина, на базе пересадочного узла появится современный пригородный вокзал. Он войдет в состав МЦД-3.

“Обновим платформы и построим подземный вестибюль для прохода к поездам и безопасного перехода через ж/д пути”, – рассказал мэр Москвы.

Также реконструируют более двух километров дорог, велодорожек и тротуаров. Появится конечная остановка и разворотная площадка для наземного общественного транспорта.

В 2023 году на будущих МЦД-3 и МЦД-4 введут в эксплуатацию 14 пригородных вокзалов. На третьем диаметре продолжается реконструкция будущей конечной станции Крюково.

МЦД-1 и МЦД-2 открыли в 2019 году. Наземное метро работает по расписанию подземки – с 5:30 утра до 1:00 ночи.