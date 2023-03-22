Мнение: Экономия и сила воли, рекордный крах Кредит Суисс и сколько получил МУС

1. В «Школе капитализма» я рассказываю про экономию и про силу воли. Цитирую из начала статьи (ссылка):



Достоевский — гениальный писатель. Совершенно не умея обращаться с деньгами, что в среде профессиональных писателей распространено, Фёдор Михайлович всё же умел живописать с фотографической точностью даже непостижимые ему денежные дела. И если строить жизнь с героев Достоевского я бы не посоветовал никому, то вот разбирать ошибки его персонажей, напротив, весьма полезно и поучительно.

Полагаю, я не раскрою значительных деталей сюжета, если напомню, как Аркадий из романа «Подросток» собирался разбогатеть — то есть исполнить базовую капиталистическую мечту. Или, точнее, продвинутую капиталистическую мечту, так как быть просто зажиточным бюргером юноше было мало, он был намерен разбогатеть неприлично, сколотить себе огромное состояние из ничего.

Как-то давно я уже мельком упоминал в блоге конкретно этот сюжет, но сегодня будет не повтор, сегодня я рассмотрю план подростка с практической стороны…

2. Как я и предупреждал, нападение на Россию не кончилось для Швейцарии ничем хорошим. Американцы пообещали швейцарцам, что они поставят Россию на колени за пару недель — и, разумеется, обманули. Что же, всё справедливо. За дружбу с США надо платить.

Крушение швейцарского банка Кредит Суисс, публиковавшего в своё время клюквенную аналитику о России, поставило рекорд (ссылка):



Держатели рискованных облигаций швейцарского банка Credit Suisse понесли убыток в 16 миллиардов франков (17,3 миллиарда долларов), сообщил национальный финансовый регулятор FINMA.

Поглощение Credit Suisse крупнейшим швейцарским финансовым холдингом UBS приведет к «полному списанию» дополнительных облигаций банка первого уровня ради увеличения основного капитала. Это крупнейшие в истории потери для держателей ценных бумаг. До этого рекорд принадлежал владельцам облигаций испанского кредитора Banco Popular SA. По данным Bloomberg, в 2017 году они суммарно потеряли 1,35 миллиарда евро (1,44 миллиарда долларов).

Теперь швейцарский холдинг UBS (ЮБиЭс) выкупит Кредит Суисс всего за 3 миллиарда долларов (ссылка), хотя активы кредит Суисс составляли 600 миллиардов, или 75% номинального ВВП Швейцарии (грош цена значительной части этих активов, получается). При этом в ходе сделки будут обнулены облигации на 17 миллиардов долларов, то есть полностью дефолта избежать не удалось (ссылка). Для того, чтобы клиенты Кредит Суисс получили хоть что-то, ЮБиЭс и Национальный банк Швейцарии вынуждены будут потратить на их спасение как минимум сотню миллиардов.

Банкротство UBS уже расценивают как крупнейший банковский крах в современной истории Европы, в мировом масштабе уступающий только краху американского банка ЛеманБразерс во время финансового кризиса 2008 года. Для Швейцарии и её репутации как страны, куда можно надёжно вкладывать деньги – это катастрофа. Для Евросоюза (в который Швейцария официально не входит) – это грозное предупреждение. Но отреагируют на него европейцы и американцы, скорее всего, обыкновенным образом – печатанием денег, которое снова подстегнёт инфляцию, но продлит агонию западной финансовой системы.

3. Кстати, расценки у Международного уголовного суда гуманные — вполне доступны по цене даже олигархам из республик бСССР (ссылка):

Еврокомиссия с момента ввода войск РФ на Украину выделила Международному уголовному суду (МУС) больше €10 млн «в поддержку работы по Украине», сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. ЕК до 2025 года планирует направить суду еще €3 млн. МУС ранее в марте выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.