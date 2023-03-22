Скандалы: Спутники теряют сигналы

Запад использует в войне против России космический мусор

Российские власти готовятся принять решительные меры по обеспечению безопасности телевещания после серии фейковых предупреждений о воздушной тревоге в эфирах. Предполагается, что атаки на российские телеканалы и радиостанции с распространением ложной информации могут продолжиться. Причина – в использовании для трансляций устаревшего спутникового оборудования, сигнал которого несложно подменить.

Принадлежит оно дочерней структуре «Газпрома», которая произошедшее никак не комментирует.

С годовщины начала СВО в разных регионах России уже трижды в эфирах телеканалов и радиостанций прозвучали объявления о воздушной тревоге. 22 февраля ложный сигнал по радио об угрозе ракетного удара услышали жители Белгорода, Старого Оскола, Уфы, Казани, Новоуральска и Подмосковья. 28 февраля теле- и радиопередачи были прерваны заставкой «Воздушная тревога!» в Казани, Краснодаре, Ленинградской, Белгородской, Калининградской, Самарской, Воронежской областях и в других регионах. 9 марта предупреждения о ракетном ударе с рекомендацией проследовать в укрытие прозвучали в эфирах по телевидению и радио в Москве и Свердловской области.

Тревожные сообщения опровергали местные власти и МЧС. В министерстве объясняли, что ложные сигналы поступали в эфиры в результате хакерских атак на серверы. Но некоторые эксперты считают, что проблема уязвимости российских телеканалов и радиостанций более серьёзная и сложноустранимая.

Её причина кроется буквально в космосе – на геостационарной орбите, где находятся передающие теле- и радиосигнал спутники.

Подмена сигнала произошла, по утверждению источников «Октагона», через спутники типа «Ямал».

Они принадлежат дочернему предприятию «Газпрома» – АО «Газпром космические системы» (ГКС). И, по словам экспертов, не имеют достаточной защиты, что в любой момент может привести к повторению ситуации с появлением ложных сообщений в эфире.

В России телевизионный и радиосигналы передают отечественные геостационарные телекоммуникационные спутники двух серий: «Экспресс» и «Ямал». Спутники серии «Экспресс» принадлежат ФГУП «Космическая связь» (ГП КС). По числу действующих в космосе геостационарных спутников, которых в прошлом году стало 12, ГП КС занимает шестое место в мире.

«ГП КС предоставляет полный спектр услуг связи и вещания с использованием собственной спутниковой группировки и наземных технических средств: телерадиовещание, непосредственное спутниковое вещание, передачу ТВ-репортажей, президентскую и правительственную связь, широкополосную передачу данных и доступ к сети Интернет, магистральные каналы связи, связь на морских судах и других подвижных объектах», – говорится на сайте ГП КС.

Геостационарные спутники серии «Ямал» принадлежат компании «Газпром космические системы». Орбитальная группировка состоит из спутника «Ямал-601», введённого в эксплуатацию в 2019 году, а также спутников «Ямал-402», «Ямал-401», «Ямал-202» и «Ямал-300К».

«Количество телеканалов распределительного типа, распространяемых через спутники “Ямал”, превысило 300. Это значит, что доля системы “Ямал” в нише российского распределительного телевидения составляет около 50 %», — «Газпром космические системы»

В настоящий момент основная часть телевещания, предоставляемого ГКС, проходит через спутники «Ямал-401» и «Ямал-402», запущенные на орбиту в 2014 и 2012 годах. По словам собеседников «Октагона», эти спутники, рассчитанные на 15 лет эксплуатации, уже фактически устарели: они не имеют современных средств защиты в виде кодирования. С этим и связаны сбои в вещании некоторых каналов, когда в эфир поступали ложные оповещения.

– Ввиду того что на «Ямале» отсутствует кодирование, при подборе частоты и некоторых других параметров сигнала возможна подмена эфира. Это достигается следующим образом: формируется такая же частота сигнала с теми же параметрами с порядка в пять раз большей мощностью и подаётся лучом на спутник, далее транспондер принимает этот сигнал и ввиду его большей мощности передаёт на приёмник, который, в свою очередь, подхватывает это в эфир, – поясняет один из осведомлённых источников издания.

По его словам, спутники серии «Экспресс» новее, сигнал в них кодируется, поэтому подменить его почти невозможно.

Спутники «Ямал-401» и «Ямал-402» разрабатывались франко-итальянской компанией Thales Alenia Space. При заключении контракта с ГКС в 2009 году она выступала в роли генподрядчика, отвечая за проектирование, изготовление, испытания и поставку обоих космических аппаратов. В 2010-м ряд пунктов в договоре изменили в пользу увеличения доли работ российской стороны – ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика Решетнёва». Создание спутника «Ямал-401» целиком перешло под ответственность предприятия из России, а создание «Ямала-402» осталось в введении зарубежного предприятия.

ГКС и Thales Alenia Space продолжали сотрудничество до введения санкций в связи с СВО. В августе прошлого года франко-итальянская компания объявила о приостановке работы с Россией.

На запрос «Октагона» о защищённости спутников серии «Ямал» и возможной косвенной причастности к замене сигнала иностранной организацией в компании «Газпром космические системы» не ответили.

Попадание в эфир фейковых сообщений о тревоге в последний месяц – не первые удачные попытки хакеров вмешаться в работу российского телевидения. Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» в письме заместителю главы Минкомсвязи Дмитрию Киму (есть в распоряжении редакции) сообщает, что в прошлом году произошло как минимум три значимых кибератаки.

6 марта 2022 года были взломаны вещательные серверы Первого канала и Russia Today, в результате чего в эфире появился «контент некорректного содержания». 9 мая произошла хакерская атака на серверы основного поставщика метаданных расписания программ передач для большинства операторов платных телевизионных услуг. Это отразилось на изменении названий ряда программ и их описания. 12 июня взломали онлайн-платформу «Смотрим», принадлежащую ВГТРК. Это привело к трансляции сообщений экстремистского характера в эфирах телеканалов.

Письмо датировано 30 декабря 2022 года. Эксперты ассоциации обращали внимание Минкомсвязи на то, что даже после кибератак значимых мер по повышению эффективности защиты от внешнего воздействия предпринято не было.

Кроме того, они отмечали, что большинство участников рынка используют зарубежные решения по защите телевещания, что приводит к ещё большей уязвимости.

Это подтверждал и директор по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Максим Чернов на конференции Satellite Russia 2023, прошедшей в середине февраля. Он заявил, что около 30 игроков рынка жаловались на проблемы информационной безопасности, с которыми пришлось столкнуться в последнее время при использовании иностранного оборудования.

Проблема защиты российского теле- и радиовещания носит комплексный характер, говорит «Октагону» один из опрошенных экспертов отрасли. Может осуществляться как подмена спутникового сигнала, так и взлом программ для его передачи, либо получение доступа к аккаунтам тех, кто может редактировать трансляцию.

– Отчасти, конечно, сказалась зависимость российской индустрии от иностранного ПО и зарубежных операторов. Мы оказались недостаточно готовы даже к тому, что иностранные компании могут полностью прекратить предоставлять спутниковые сервисы, заблокировать трансляцию российских каналов, – отмечает эксперт.

По его данным, в ближайшее время вопрос обеспечения безопасности вещания будет подниматься на высоком уровне. И сейчас перед разными отраслями, включая космическую и IT, стоит задача как можно скорее обеспечить полную независимость, создав собственные решения.

Анна Котолуп

Оригинал материала: “Октагон”