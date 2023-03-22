 

Массаж или ультразвук. Как избавиться от круглых щечек и обвисшей кожи

22.03.2023, 14:15, Разное
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Круглые щечки могут выглядеть очень мило и привлекательно. Но так бывает, к сожалению, далеко не всегда. Для некоторых девушек их круглые щечки могут становиться настоящей проблемой. К счастью, существую способы, которые могут помочь все исправить.

Причины

Как известно, самой красивой формой лица считается овальная. И именно к ней стремятся многие девушки. Причин появления округлых щек, делающих эту мечту недостижимой, может быть несколько:

определенное строение черепа; излишек жировых отложений в организме; недостаток сна и отечность; отдутловатость из-за излишка в организме соли, токсичных веществ и натрия; недостаток белка в пище.

Как это ни странно, причиной пухлых щечек может быть и неправильная осанка. В этом случае жир в организме также распределяется неправильно.

Массаж

Чтобы уменьшить объем щечек, можно попробовать, к примеру, периодически делать массаж лица. Специальные упражнения помогут укрепить мышцы и улучшить циркуляцию крови. Выполнять массажные процедуры можно в любое время, и они не требуют даже использования специальных инструментов. Упражнения помогут привести мышцы лица в тонус и подтянут кожу. В результате щечки станут менее заметными.

Современные способы: ультразвук

Главным средством, позволяющим сделать лицо стройным, сегодня считается альтера-терапия. Так называют ультразвуковую процедуру глубокого лифтинга. Альтера-терапия убирает гравитационный птоз — процесс, обусловленный ослаблением связочного аппарата с возрастом. Ультразвук на сегодняшний день считается лучшим средством, позволяющим уменьшить объем подкожно-жировой клетчатки.

Помимо уменьшения объема щек эта процедура дает долгосрочный и выраженный эффект омоложения. Проникая в глубь кожи, ультразвук нагревает подкожный слой. В подкожном слое происходит уплотнение коллагеновых волокон и соединительной ткани. Кожа начинает подтягиваться, и в ней запускается процесс обновления. Разумеется, в домашних условиях такую процедуру провести невозможно. Чтобы избавиться от щечек с помощью ультразвука, придется посетить косметолога.

Правильное питание

Разумеется, одним из важных факторов уменьшения объема щек считается правильное питание. В свое меню стоит включать те продукты, которые не содержат много жиров и углеводов. Белковая пища, свежие фрукты и овощи помогут сделать лицо более стройным. Также рекомендуется избегать алкоголя, газированных напитков, уличной еды.

Правильный макияж

Создать иллюзию более стройного и овального лица поможет правильный макияж. Чтобы добиться нужного эффекта, можно использовать, к примеру, контуринг, создавая теневой эффект и подчеркивая скулы. Также в макияже можно сделать акцент на глаза. Это отвлечет внимание от щек.

Стрессы

Стресс может стать причиной многих проблем в организме, включая появление круглых щек. При стрессе вырабатывается огромное количество гормона кортизола. А это приводит к увеличению объема жировых отложений в разных частях тела. Снять стресс могут помочь, к примеру, регулярный отдых, занятия йогой, медитации.

Термолифтинг

Термолифтинг — это безоперационный способ подтяжки лица. При проведении процедуры мягкие ткани лица интенсивно нагреваются высокочастотной радиоэнергией. При прогреве в глубоких слоях кожи происходит уплотнение коллагеновых волокон. Это приводит к повышению тургора кожных покровов и правильному моделированию овала лица.

Высокая температура также активирует процесс расщепления жира. В результате снижается толщина подкожной жировой клетчатки. Чтобы получить нужный результат процедуру термолифтинга следует пройти 6-12 раз. При этом периодичность проведения процедур составляет 1 раз в две недели.


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