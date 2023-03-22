Мята – для уставших, ромашка – для сухих: рецепты средств для ног с эфирными маслами

Содержащиеся в эфирных маслах микро и макроэлементы существенно улучшают состояние кожи, питают глубокие слои эпидермиса, запуская регенерацию клеток. Использование качественных косметологических средств позволяет решить проблему с ороговевшей кожей, которая не отшелушивается и забивает поры. Разнообразные лосьоны и кремы на основе эфирных масел можно с легкостью использовать для ухода за кожей ног.

Эффект от использования эфирного масла

Нанесение эфирного масла на кожу ног позволяет стимулировать нервные окончания, что снимает напряжение и избавляет от стресса. Одновременно к глубоким слоям эпидермиса поступают необходимые микроэлементы и витамины, что позволяет активировать регенерацию клеток. Эфирное масло позволяет сделать кожу ног вновь мягкой и бархатистой, избавит от мозолей и натоптышей.

Какие используются эфирные масла для ног

Масло лаванды отлично помогает от эпидермофитии стоп. Оно обладает великолепными противогрибковыми свойствами, позволяет без использования химии решить проблемы с поврежденными ногтями. Также такое масло можно применять при болях в ногах и суставах. Оно обладает выраженным противовоспалительным и обезболивающим свойством. Масло лаванды отлично подойдет для активных и спортивных людей, у которых от постоянного ношения кроссовок могут появиться проблемы со стопами ног.

Эфирное масло из цедры лимона – это отличный вариант при грибковых инфекциях. Оно позволяет справиться с зудом и жжением, снимает воспаление и улучшает регенерацию клеток. С помощью эфирного масла из цедры лимона можно устранить воспаление, также улучшается увлажнение кожи, решается проблема с натоптышами, мозолям и с растрескивавшимися пятками.

Эфирное масло из розмарина улучшает кровообращение. Его использование позволяет не только согреться, оно обладает успокаивающим, противовоспалительным и анестезирующим свойством. Эфирное масло из розмарина рекомендуют использовать, чтобы снять усталость и боль, а также успокоить ноги после трудного рабочего дня.

Эфирное масло ромашки станет настоящим спасением для зудящих ног и сухой кожи. Оно обладает выраженными увлажняющими свойствами, питая кожу полезными микроэлементами и витаминами. Можно также использовать эфирное масло мяты, которое не только обладает прекрасным ароматом, но и расслабляет ноги после трудного долгого дня.

Рецепты средств с эфирными маслами для ног

Приготовить самостоятельно различные лосьоны и маски на основе эфирного масла не составит особого труда. Это позволяет существенно сэкономить на покупке дорогостоящей косметики. Приготовленные самостоятельно маски на эфирном масле можно использовать не только для решения проблем с растрескивающимися и огрубевшими пятками, но и просто для улучшения состояния кожи ног.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Маска из перечной мяты и оливкового масла

Маска на основе оливкового масла и мяты перечной позволяет решить проблемы с огрубевшими пятками. Она существенно улучшает состояние кожи, питает и увлажняет ее. Предварительно нелишним будет вымыть и распарить ноги, что позволяет открыть поры и удалить ороговевшие клетки. Тем самым обеспечивается максимальный эффект от использования такого средства.

Для приготовления маски потребуется половина стакана оливкового масла, 25 капель эфирного масла мяты перечной, а также два больших полиэтиленовых пакета. Необходимо в небольшой кастрюле смешать 100 миллилитров оливкового масла и 25 капель эфирного масла мяты перечной. Полученный состав слегка подогревают, после чего аккуратно втирают его в стопы, особое внимание уделяя огрубевшим участкам. После нанесения маски и массажа ног их необходимо укутать в полиэтиленовый пакет на 15-20 минут. После завершения процедуры следует втереть в кожу оставшееся масло.

Оливковое масло обладает выраженными увлажняющими свойствами, а перечная мята позволяет размягчить огрубевшие пятки. Такая маска обладает противовоспалительными свойствами, она быстро заживляет раны, являясь отличным средством от потрескавшейся и сухой кожи. Рекомендуется делать такие маски на основе оливкового масла и мяты перечной два раза в неделю, что является отличной профилактикой огрубления кожи на пятках.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Избавление от трещин на пятках с помощью лавандового и касторового масла

Избавиться от трещин на пятках можно с помощью лавандового и касторового масла. Это отличное средство, которое отшелушивает ороговевшую кожу, питает и увлажняет поверхностные слои эпидермиса, улучшая регенерацию клеток. Для приготовления маски потребуется 45 капель эфирного масла лаванды, которые смешивают с 1/3 стакана касторового масла. Полученное средство следует добавить в тазик с теплой водой, в которой парят ноги в течение 10 минут.

Останется лишь при помощи скребка или же жесткой щетки обработать проблемные участки на пятках, удалив всю старую и ороговевшую кожу. Эфирное масло лаванды обладает антисептическим и противовоспалительным действием, позволяя избавиться от трещин на ногах. Тогда как касторка питает клетки и успокаивает кожу, образуя защитный слой, который способствует быстрому заживлению ранок.

Мягкий скраб из морской соли, масла жожоба и мяты перечной

Чтобы приготовить такой скраб для отшелушивания и восстановления кожи на ногах, потребуется одна столовая ложка морской соли, 30 капель масла мяты перечной и три столовые ложки масла жожоба. Необходимо будет смешать в миске все ингредиенты, после чего полученную смесь нанести на стопы и аккуратно промассировать. Следует выждать около 10 минут, после чего сполоснуть ноги под прохладной водой.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Это отличное средство, которое увлажняет огрубевшие и сухие пятки, успокаивает воспаленную кожу, позволяя решить проблему с грибковыми инфекциями. Морская соль обеспечивает мягкое очищение, удаляя все омертвевшие клетки кожи. Масло жожоба проникает в глубокие слои эпидермиса и творит настоящие чудеса. Это прекрасное средство для регенерации кожи, которая вновь становится мягкой и бархатистой.

Маска для ног из банана, овсянки и эфирного масла

Еще одно простейшее средство, которое можно с легкостью приготовить в домашних условиях. С помощью такой маски можно решить проблему с сухостью ног. Она улучшает состояние кожи, избавляя от натоптышей и трещин на пятках. Для приготовления этого средства потребуется 1/4 стакана бананового пюре, две столовые ложки размолотых в блендере овсяных хлопьев, четыре капли эфирного масла мяты перечной и столовая ложка воды.

В небольшой миске смешивают все ингредиенты, наносят полученный состав на ноги, укутывают их полиэтиленовой пленкой и выжидают около 10 минут. Рекомендуется делать такую маску дважды в неделю, что станет отличной профилактикой появления мозолей и натоптышей.

Средство для размягчения мозолей из ромашки и касторового масла

Размягчить мозоли можно при помощи маски из ромашки и касторового масла. Это прекрасное средство для улучшения состояния кожи ног. Для его приготовления потребуется одна капля эфирного масла ромашки и три капли касторового масла. Также необходим лейкопластырь и ватный тампон.

Следует смешать все ингредиенты, нанести их на ватный диск, после чего приложить к мозоли и закрепить лейкопластырем. На ноги можно дополнительно наделить теплые носки. Через 12 часов можно убирать лейкопластырь с ватным тампоном. Ромашка в приготовленной своими руками маске обладает противовоспалительным и успокаивающим действием, а касторовое масло размягчает мозоли и питает кожу.