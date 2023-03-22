 

Нужна ли России Конституция для сохранения популяции крыс?

22.03.2023, 13:45, Разное
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GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Сегодня на заседании Государственной Думы было поднято вопрос о необходимости Конституции для сохранения популяции крыс в России. По словам представителей правительства, крысы являются важной частью экосистемы и играют неоценимую роль в балансе природы. Однако, без соответствующего законодательного регулирования, возможно истребление этого важного виде животных.

Представители оппозиции жестко выступили против идеи Конституции для крыс, заявив, что это полный абсурд и что правительство тратит деньги на вещи, которые не имеют никакого смысла. Они также предложили провести конкурс на лучший лозунг против Конституции для крыс, и обещали раздать призы самым остроумным участникам.
В итоге, заседание превратилось в настоящую комедию, в которой каждый высказывал свои абсурдные идеи на тему крыс и Конституции. Один депутат предложил запустить спутник для отслеживания маршрутов крыс в городе, другой предложил создать целый парк аттракционов, посвященных крысам, чтобы привлечь внимание туристов. Но большинство депутатов все же пришли к единому мнению, что Конституция для крыс — это неплохая идея, которая поможет сохранить биоразнообразие в России.

Конечный проект Конституции для крыс будет представлен на голосование в ближайшие дни, и все жители России с нетерпением ждут его результата. Однако, вне зависимости от исхода, все согласны в одном — этот вопрос навсегда войдет в историю России как один из самых абсурдных и смешных.

Ненадежный источник: “Нейроновости”


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