Клип Юрия Лозы собрал 4 294 967 295 просмотров на RuTube

Новый клип музыкального исполнителя Юрия Лозы на его знаменитую песню «Плот» собрал 4 294 967 295 (4,3 млрд) просмотров на видеосервиса RuTube за первые сутки после публикации.

Таким образом, он стал самым популярным видеороликом за всю историю человечества.

Как сообщает статистика на сайте, за первые 4 часа легендарный клип посмотрело всего 16 человек. Однако потом каждый час количество просмотров возрастало в 8 раз, и уже к концу первого дня достигло значения 4 294 967 296.

Потом алгоритм предотвращения накруток обнаружил, что сам Юрий Лоза посмотрел свой клип дважды, и уменьшил это значение на единицу.

На этом рост просмотров остановился.

По мнению создателей видеосервиса, это произошло потому, что клип посмотрели все жители Земли, у которых есть возможность пользования Интернетом.

– Ну а чего вы ожидали? – не удивился новости Юрий Лоза. – Песне-то моей за 35 лет никаких аналогов так и не придумали. Думаю, она останется актуальной ещё лет 200, не меньше. Нормальному человеку в США или в Бразилии и послушать-то нечего – одни сюси-пуси и рэперы всякие, которые не поют, а лают. А вот так увязать мелодию с поэтическими образами, как это удалось мне, дано не каждому. А вот буржуйский YouTube бы наверняка скрутил мои просмотры, выведя в топы всякую забытую и никому не нужную бездарь.

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