48-летняя беременная близнецами Хилари Суонк показала снимок УЗИ

48-летняя Хилари Суонк, которая совсем скоро впервые станет мамой, с удовольствием делится с поклонниками свежим “беременным” контентом в социальных сетях. На днях она показала подписчикам снимок УЗИ, на котором можно разглядеть очертания одного из близнецов.

Малыш А позирует перед камерой на УЗИ, – написала звезда.

В комментариях к посту актрису поддержали звездные друзья, в то числе Кейт Хадсон, Линдси Лохан, которая, в свою очередь, тоже беременна первенцем от супруга-финансиста Бадера Шаммаса, и Шэрон Стоун, которая недавно призналась, что потеряла опеку над собственным ребенком после роли в культовом “Основном инстинкте”.

Ну, теперь мы знаем, что у малыша А мамины плечи! – написала Хадсон.

Боже, – подхватила Стоун, сопроводив комментарий внушительным количеством милых эмодзи.

О том, что впервые станет мамой, Суонк сообщила в октябре прошлого года. Позже она дала откровенное интервью, в котором объяснила, почему решилась на этот шаг только сейчас. С тех пор она позволяет фанатам наблюдать за своим самочувствием и изменениями во внешности и регулярно публикует новые фото. А в начале января она впервые вышла в свет, будучи в положении.

Отец будущей двойни — предприниматель и продюсер Филип Шнайдер. Замуж за него Хилари вышла в 2018 году. Тайная церемония прошла в калифорнийском заповеднике Санта-Лючия. В качестве свадебного наряда Хилари выбрала расшитое вручную платье Elie Saab, на изготовление которого ушло 150 часов.