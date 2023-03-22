Звездные родители Том Хиддлстон и Зави Эштон на прогулке с первенцем — новые фото

Том Хиддлстон и Зави Эштон тщательно скрывают личную жизнь от посторонних глаз, поэтому даже рождение первенца прошло в строжайшем секрете, а радостную новость публике сообщил инсайдер из близкого окружения пары. Актеры не спешат раскрывать имя малыша и показывать его лицо со страниц глянцевых журналов, а вот избежать встречи с вездесущими папарацци им все-таки не удается. Так, на днях репортеры поймали Тома и Зави с ребенком и родителями актрисы во время прогулки по Парижу. Фото вы можете посмотреть в нашем Telegram-канале.

Для семейного выхода Том выбрал расслабленный аутфит из голубой куртки-рубашки и синих классических джинсов, а Зави, в свою очередь, вышла на улицу в теплом бежевом пальто и кожаных ботфортах черного цвета. Малыша звездные родители везли в коляске, и судя по его одежде, это все-таки мальчик. Сопровождали пару отец и мать Зави — новоиспеченные бабушка и дедушка.

О первой беременности Зави Эштон стало известно летом прошлого года. Тогда они с Томом посетили премьеру фильма “Список мистера Малкольма”, и на красной ковровой дорожке актриса появилась в вечернем платье, подчеркивающем растущий живот.

С Зави Эштон звезда Marvel Том Хиддлстон познакомился не на съемочной площадке, а на театральной сцене. В 2019 году они оба были заняты в бродвейской постановке “Предательство” по одноименной пьесе. Причем в ней они сыграли супругов. Слухи о том, что отношения актеров давно вышли за рамки рабочих, появились спустя примерно год, но подтвердились только в сентябре 2021-го, когда папарацци засняли их целующимися во время отдыха на Ибице. В июне прошлого года пара объявила о помолвке.