 

В РФ начали продавать новый лифтбек Volkswagen Lamando L по цене от 3,45 млн рублей

22.03.2023, 11:58, Разное
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В РФ вышла в продажу новая модель немецкого лифтбэка Volkswagen Lamando L, который выполнен для китайского рынка.

Данный автомобиль доступен у местных дилеров по цене от 3,45 млн рублей. Заявлено, что под капотом лифтбэка Lamando L установлен 1,4-дитровый бензиновый двигатель с мощностью 150 л.с. и семиступенчатой автоматической трансмиссией. Кроме того, в салоне применили цифровую приборную панель, сенсорный экран, панорамный люк, электрический привод кресел, проекционный дисплей.

В свою очередь, новинка получила современный дизайн кузова и более качественные детали интерьера салона. Ранее немецкие модели для китайского рынка уже поступали в продажу в России.


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