Врач Овсянникова рассказала о влиянии полнолуния и новолуния на организм

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22.03.2023, 11:55, Разное
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Ксения Овсянникова, врач-невролог, заявила, что олнолуние может нарушать сон и повышать тревожность. Врач-невролог в своем Telegram, что люди часто чувствуют изменения в своем здоровье во время полнолуний и новолуний.

По словам Овсянниковой, лунная активность снижается, когда она видна только в самый низкий месяц. Это может вызвать у человека ощущение истощения энергии и тонуса. Новолуние” вызывает изменение общего тонуса организма. Человек чувствует усталость, сонливость, повышается утомляемость, обостряются митохондриальные проблемы.

По словам невролога, эта фаза Луны часто может быть связана с отравлениями и состояниями, которые сопровождаются тошнотой или диареей. Плохое самочувствие может быть признаком хронических заболеваний или слабого организма.

Специалист сказал, что новолуние призывает уделять больше внимания своему телу. В том числе давать ему больше воды и отдыха, а также избегать тяжелой пищи.

Полнолуние может нарушить ночной сон и сделать уставшим в течение дня. Тревога, беспокойство и панические атаки – обычное явление в этой фазе. Доктор Джудит посоветовала людям больше гулять на свежем воздухе, чтобы улучшить работу мозга. По словам невролога, женщины особенно чувствительны к влиянию Луны.


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